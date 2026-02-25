Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В работе по расчистке дорога Крыма задействованы 61 единица техники и 111 человек. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".Ситуация на основных дорогах полуострова:Симферопольский район, ГРЭС +1°, Симферополь 0°, Доброе 0°. Снег, шуга, покрытие мокрое, обработанное.Алуштинское ДРСУ - Алушта +4°. Ангарский перевал -1°, снег. Шапка Партизан 0°, снег. Покрытие влажное, обработанное. Бахчисарайское ДРСУ +1°, осадки прекратились, покрытие мокрое. Белогорское ДРСУ +2°, снег, покрытие влажное. Судакское ДРСУ - Судак +3°, Грушевка +1°, периодический дождь, покрытие обработанное. Нижнегорское ДРСУ +2°, мелкий дождь, покрытие мокрое. Черноморское ДЭУ +5°, без осадков, покрытие местами влажное. Джанкойское ДРСУ +2°, без осадков, покрытие сухое, местами влажное.Красноперекопское ДРСУ +4°, местами дождь, покрытие влажное.Ленинское ДРСУ +4,5°, дождь, покрытие мокрое.Красногвардейское ДРСУ +3°, дождь местами, покрытие влажное.Керченское ДРСУ +4°, мелкий дождь, покрытие влажное.Ялтинское ДРСУ +3°, дождь, покрытие мокрое.В Крыму в среду объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Утром и до конца суток 25 февраля в предгорных районах и в горах Крыма ожидаются сильные гололедные-изморозевые отложения. В течение суток 25 февраля в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель, на дорогах гололедица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Дорожники продолжают работу в условиях нестабильной погоды. На полуострове наблюдаются осадки в виде дождя и снега, температурные значения — около нулевых отметок. В работе: 61 единица техники, 111 человек", - говорится в сообщении.
