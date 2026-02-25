Рейтинг@Mail.ru
Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260225/krym-nakrylo-snegom---operativnaya-obstanovka-na-dorogakh-1153469325.html
Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах
Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах
В работе по расчистке дорога Крыма задействованы 61 единица техники и 111 человек. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T13:15
2026-02-25T13:15
ситуация на дорогах крыма
дороги крыма
дороги
крымавтодор
крым
новости крыма
транспорт
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153468715_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_6eccca3a570fc1a7f1903fc4912aeb1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В работе по расчистке дорога Крыма задействованы 61 единица техники и 111 человек. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".Ситуация на основных дорогах полуострова:Симферопольский район, ГРЭС +1°, Симферополь 0°, Доброе 0°. Снег, шуга, покрытие мокрое, обработанное.Алуштинское ДРСУ - Алушта +4°. Ангарский перевал -1°, снег. Шапка Партизан 0°, снег. Покрытие влажное, обработанное. Бахчисарайское ДРСУ +1°, осадки прекратились, покрытие мокрое. Белогорское ДРСУ +2°, снег, покрытие влажное. Судакское ДРСУ - Судак +3°, Грушевка +1°, периодический дождь, покрытие обработанное. Нижнегорское ДРСУ +2°, мелкий дождь, покрытие мокрое. Черноморское ДЭУ +5°, без осадков, покрытие местами влажное. Джанкойское ДРСУ +2°, без осадков, покрытие сухое, местами влажное.Красноперекопское ДРСУ +4°, местами дождь, покрытие влажное.Ленинское ДРСУ +4,5°, дождь, покрытие мокрое.Красногвардейское ДРСУ +3°, дождь местами, покрытие влажное.Керченское ДРСУ +4°, мелкий дождь, покрытие влажное.Ялтинское ДРСУ +3°, дождь, покрытие мокрое.В Крыму в среду объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Утром и до конца суток 25 февраля в предгорных районах и в горах Крыма ожидаются сильные гололедные-изморозевые отложения. В течение суток 25 февраля в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель, на дорогах гололедица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1153449181.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153468715_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_38812e6762539361bd0ecc95b23a997a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дороги крыма, дороги, крымавтодор, крым, новости крыма, транспорт, штормовое предупреждение
Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах

Что происходит на дорогах Крыма после снежного шторма

13:15 25.02.2026
 
© КрымавтодорДорожная техника в Крыму
Дорожная техника в Крыму
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В работе по расчистке дорога Крыма задействованы 61 единица техники и 111 человек. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".
"Дорожники продолжают работу в условиях нестабильной погоды. На полуострове наблюдаются осадки в виде дождя и снега, температурные значения — около нулевых отметок. В работе: 61 единица техники, 111 человек", - говорится в сообщении.

Ситуация на основных дорогах полуострова:

Симферопольский район, ГРЭС +1°, Симферополь 0°, Доброе 0°. Снег, шуга, покрытие мокрое, обработанное.
Алуштинское ДРСУ - Алушта +4°. Ангарский перевал -1°, снег. Шапка Партизан 0°, снег. Покрытие влажное, обработанное.
Бахчисарайское ДРСУ +1°, осадки прекратились, покрытие мокрое.
Белогорское ДРСУ +2°, снег, покрытие влажное.
Судакское ДРСУ - Судак +3°, Грушевка +1°, периодический дождь, покрытие обработанное.
© КрымавтодорДорожная техника в Крыму
Дорожная техника в Крыму
1 из 3
Дорожная техника в Крыму
© Крымавтодор
© КрымавтодорДорожная техника в Крыму
Дорожная техника в Крыму
2 из 3
Дорожная техника в Крыму
© Крымавтодор
© КрымавтодорДорожная техника в Крыму
Дорожная техника в Крыму
3 из 3
Дорожная техника в Крыму
© Крымавтодор
1 из 3
Дорожная техника в Крыму
© Крымавтодор
2 из 3
Дорожная техника в Крыму
© Крымавтодор
3 из 3
Дорожная техника в Крыму
© Крымавтодор
Нижнегорское ДРСУ +2°, мелкий дождь, покрытие мокрое.
Черноморское ДЭУ +5°, без осадков, покрытие местами влажное.
Джанкойское ДРСУ +2°, без осадков, покрытие сухое, местами влажное.
Красноперекопское ДРСУ +4°, местами дождь, покрытие влажное.
Ленинское ДРСУ +4,5°, дождь, покрытие мокрое.
Красногвардейское ДРСУ +3°, дождь местами, покрытие влажное.
Керченское ДРСУ +4°, мелкий дождь, покрытие влажное.
Ялтинское ДРСУ +3°, дождь, покрытие мокрое.
В Крыму в среду объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Утром и до конца суток 25 февраля в предгорных районах и в горах Крыма ожидаются сильные гололедные-изморозевые отложения. В течение суток 25 февраля в Крыму дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель, на дорогах гололедица.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Почки сирени - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Вчера, 15:56
Когда в Крым придет весна
 
Ситуация на дорогах КрымаДороги КрымаДорогиКрымавтодорКрымНовости КрымаТранспортШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США
15:02Уникальные препараты от рака и аллергии появятся на рынке РФ в 2027 году
14:55Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства
14:49До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
14:41Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО снизилась до 502,1 млрд рублей
14:27Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия
14:16Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась
14:08В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам
13:59Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России
13:41Армия РФ ликвидировала 1300 украинских боевиков и разбила склады БПЛА
13:35Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов
13:25В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
13:15Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах
13:10Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214
12:57В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году
12:50МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
12:38Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин
12:37Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
12:34Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
12:29Задержан организатор смертельного тура на Байкале
Лента новостейМолния