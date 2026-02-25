Ко дню рождения Леси Украинки: почему в Крыму не отменяют историю
Как в российском Крыму чтят память о выдающихся украинцах
Украинский язык в Крыму практически не используется в официальном общении, но является одним из государственных языков республики. В Крыму и после долгожданного воссоединения с Россией много чего осталось от Украины "здорового человека" – язык, любовь к украинским народным мелодичным песням, богатой кухне и культуре.
Три известных литературных фамилии – Украинка, Руданский, Коцюбинский. Все трое жили в Крыму, поправляя здоровье. Жили и работали, трудясь на благо региона, прославляя красоты полуострова и колорит его жителей в стихах и рассказах на украинском языке. В курортной Ялте улицы и школы названы именами украинских писателей, функционируют мемориальные музеи. Они работают на государственные средства. И никто не собирается их закрывать, и не сносят памятники. В отличие от.
Крымские отзвуки Леси Украинки
Почти три года из 42 лет жизни Леся Украинка провела в Крыму. Евпатория, Саки, Балаклава, Бахчисарай, Ялта – она много где побывала, стараясь облегчить свое состояние туберкулезной больной. Леся писала о Крыме целые циклы стихотворений - "Крымские отзвуки" ("Кримські відгуки") и "Крымские воспоминания" ("Кримські спогади").
Улицы имени Леси Украинки есть в Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории. В Балаклаве и Ялте ей поставлены прекрасные памятники, а на домах, где она жила, есть мемориальные доски.
В Ялте работает музей Леси Украинки. Он был открыт к столетию украинской писательницы в 1971 году. Под музей выделили помещения на втором этаже в доме №8 по улице Либкнехта (сейчас Екатерининская). А через год перед зданием появился памятник. Поэтесса как будто сидит на морском берегу на постаменте из диабазовых глыб, добытых около горы Аю-Даг.
То, чего достигла советская власть, проклинаемая на современной Украине, увековечив имя украинской писательницы, благополучно распродавалось и разбазаривалось в период украинского Крыма.
"С 1991 по 2012 годы комплексные противоаварийные либо ремонтно-реставрационные работы в здании музея не проводились, осуществлялся только мелкий текущий ремонт. Он носил внешний характер и был направлен на поддержание внешнего вида помещений", - рассказывает пресс-секретарь Ялтинского историко-литературного музея Татьяна Агаркова.
При этом в 2001 году правое крыло здания, которое является памятником архитектуры местного значения, было передано частной фирме на правах аренды и использовалось как мини-гостиница. Место отличное – исторический центр Ялты, в двухстах метрах от набережной.
В итоге такой активной эксплуатации в 2016 году на втором этаже дома обрушились потолочные покрытия.
"С целью обеспечения безопасности посетителей был издан приказ о закрытии постоянной экспозиции, а экспонаты сданы в фонды. Но они не потерялись там, а регулярно появляются на периодических выставках первого этажа, к примеру, ко дню рождения писательницы и поэтессы 25 февраля", - рассказывают в историко-краеведческом музее.
Казалось бы, кому интересна украинская писательница в российском Крыму. Но музейные работники уверяют – это мнение в корне ошибочно.
"Например, москвичи очень интересуются. И на вопрос "почему", говорят, что они про Лесю Украинку ничего не знают. А очень хотели бы", - рассказывает заведующая структурным подразделением Ялтинского историко-литературного музея Людмила Иванова.
Так что выставочные залы здесь не пустуют: в них каждый год проводят праздник "Семь струн", посвященный дню рождения Леси Украинки. В нем принимают участие школьники, студенты, единственная в Крыму капелла бандуристов (и это тоже об украинской культуре!), репетирующая в Ялте. Здесь же, на базе литературной гостиной рассказывают о других украинских классиках, живших и работавших в Крыму.
Почетный житель Ялты Руданский
Шикарно отремонтированный рынок в центре Ялты обязан своим дореволюционным появлением Степану Руданскому – уроженцу Винницы, врачу, поэту, общественному деятелю, который прожил в городе более 12 лет. И не просто жил, лечился и сочинительствовал, но и работал.
С его именем связано несколько важных для Ялты начинаний: кроме закладки городского рынка, он подарил горожанам собственный участок земли для обустройства фонтана – для водоснабжения свежей водой быстро развивающегося курортного города.
Руданский принимал участие в археологических раскопках и приобрел славу авторитетного знатока крымской старины. А еще он бесплатно лечил бедняков.
Друг поэта художник Ковалев в воспоминаниях рассказывает, что Руданский "бедных людей и сам любил, и они его любили. Захворает, бывало, бедный человек – сейчас к лекарю Руданскому. Этот и поможет, и денег не возьмет. Бывало так, что бедному человеку негде жить, чтобы лечиться; Руданский даст свою квартиру, лечит, кормит, чем бог послал, и не ждет никакой платы".
Руданского ялтинцы так любили, что дали ему звание Почетного жителя города.
Днем прием больных или работа карантинным врачом в порту, а вечером Руданский продолжает литературные труды. Именно в Ялте поэт перевел с древнегреческого поэму "Война мышей и жаб", "Энеиду" Вергилия, "Илиаду" Гомера, "Слово о полку Игореве", лермонтовского "Демона".
Летом 1872 года в Крыму вспыхнула холера. Городской врач Руданский участвовал в ее ликвидации, работал в карантинных бараках, а потом и сам заболел. Он умер в Ялте в возрасте 39 лет и похоронен на кладбище на главном городском Поликуровском холме.
Именем Степана Руданского названа одна из ялтинских улиц, на домах в его память установлены мемориальные таблички, и красуется до сих пор продуманный, и полтора столетия спустя удобный для покупателей и продавцов городской рынок.
Музей новатора украинской литературы
"Если не бороться с филлоксерой, в Крыму не было бы ни виноградников, ни вина. Вклад Коцюбинского в Крым в этом аспекте – это уже очень много", - так краевед и историк Наталья Тимофеева рассказывает об еще одном винничанине, писателе Михаиле Коцюбинском, чей небольшой мемориальный музей расположился в Симеизе на улице его же имени.
Не имея работы из-за преследования полицией за связь с народовольцами, Коцюбинский, впоследствии признанный новатором украинской литературы, вынужден был согласиться на должность инспектора филлоксерного комитета и приехал в Крым для работы по уничтожению этого насекомого на виноградниках Южного берега. Деятельность для Крыма нужная и важная до сих пор.
"Крым произвел на меня такое сильное впечатление, что я ходил здесь, как во сне. Красота природы не только поразила меня, но и подавила", — писал он в письме писателю Комарову.
Коцюбинским исхожены виноградники окрестностей Симеиза и Алушты. Здесь он не только работает, но и примечает своеобразие быта, нравов и обычаев населения полуострова, чтобы потом, даже через много лет, использовать их в своих рассказах.
Снова писатель и общественный деятель посещает полуостров через восемь лет. И едет уже не работать, а в отпуск – искать натуру для литературы. В третий приезд – из-за болезни легких одного из сыновей – семья Коцюбинских живет в том здании, где сейчас расположился его мемориальный музей – в простеньких комнатах с верандой и видом на море, принадлежащих купцу Гафурову.
"Музей финансирует Ялта. Мы не продаем билеты, а набираем экскурсионные группы в симеизских санаториях, к нам часто приходят школьники. Но и тем, кто хочет попасть в комнаты, где жил писатель, мы не откажем. Когда к нам заходила группа отдыхающих из Львова, они были удивлены, что на Южном берегу свободно функционирует такой музей, что на него выделяются средства из бюджета. А вообще, что касается истории и культуры, должна сказать, что россияне самые любопытные", - говорит местная экскурсовод.
Любопытные и незлобливые, и не понимающие западных тенденций отмены культуры, добавляют музейные работники.
Уважая других
В Крыму отмена культуры невозможна по определению, уверена социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.
"Крым долгие годы отличался многонациональным составом, крымчане привыкли жить не только в своей культуре и общаться с людьми не только своей культуры. Есть взаимопонимание, взаимопроникновение и взаимоуважение культур, чего мы сейчас не видим в так называемой западной цивилизации, которая себя показала совершенно не с цивилизованной стороны", - говорит она.
И добавляет, что крымчане не хотят и не могут себе позволить определенный хамский, варварский тип поведения по отношению к людям другой культуры, национальности и вероисповедания:
"Чтобы достичь такого, что люди ведут себя неадекватно, нужно было приложить огромные усилия. Такие, как в сопредельном государстве. В Крыму такое невозможно".
А еще в Крыму бывали украинские писатели Николай Костомаров, Ярослав Галан, Остап Вишня, Павло Тычина… Они по разным причинам приезжали на полуостров и по разным причинам оставались тут. Но этот край, так же, как и русским Чехову, Толстому, Пушкину, Бунину, Цветаевой, дарил им вдохновение. Только выражали они его на другом языке. И к этому языку, и к памяти своих гостей, крымчане относятся несвойственным нынешней западной цивилизации уважением.
