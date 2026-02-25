https://crimea.ria.ru/20260225/ko-dnyu-rozhdeniya-lesi-ukrainki-pochemu-v-krymu-ne-otmenyayut-istoriyu-1127948754.html

Ко дню рождения Леси Украинки: почему в Крыму не отменяют историю

25.02.2026

Ко дню рождения Леси Украинки: почему в Крыму не отменяют историю

Украинский язык в Крыму практически не используется в официальном общении, но является одним из государственных языков республики. В Крыму и после долгожданного

2026-02-25

2026-02-25T07:59

2026-02-25T07:59

Украинский язык в Крыму практически не используется в официальном общении, но является одним из государственных языков республики. В Крыму и после долгожданного воссоединения с Россией много чего осталось от Украины "здорового человека" – язык, любовь к украинским народным мелодичным песням, богатой кухне и культуре.Три известных литературных фамилии – Украинка, Руданский, Коцюбинский. Все трое жили в Крыму, поправляя здоровье. Жили и работали, трудясь на благо региона, прославляя красоты полуострова и колорит его жителей в стихах и рассказах на украинском языке. В курортной Ялте улицы и школы названы именами украинских писателей, функционируют мемориальные музеи. Они работают на государственные средства. И никто не собирается их закрывать, и не сносят памятники. В отличие от.Крымские отзвуки Леси УкраинкиПочти три года из 42 лет жизни Леся Украинка провела в Крыму. Евпатория, Саки, Балаклава, Бахчисарай, Ялта – она много где побывала, стараясь облегчить свое состояние туберкулезной больной. Леся писала о Крыме целые циклы стихотворений - "Крымские отзвуки" ("Кримські відгуки") и "Крымские воспоминания" ("Кримські спогади").Улицы имени Леси Украинки есть в Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории. В Балаклаве и Ялте ей поставлены прекрасные памятники, а на домах, где она жила, есть мемориальные доски.Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в КрымуВ Ялте работает музей Леси Украинки. Он был открыт к столетию украинской писательницы в 1971 году. Под музей выделили помещения на втором этаже в доме №8 по улице Либкнехта (сейчас Екатерининская). А через год перед зданием появился памятник. Поэтесса как будто сидит на морском берегу на постаменте из диабазовых глыб, добытых около горы Аю-Даг.То, чего достигла советская власть, проклинаемая на современной Украине, увековечив имя украинской писательницы, благополучно распродавалось и разбазаривалось в период украинского Крыма.При этом в 2001 году правое крыло здания, которое является памятником архитектуры местного значения, было передано частной фирме на правах аренды и использовалось как мини-гостиница. Место отличное – исторический центр Ялты, в двухстах метрах от набережной.В итоге такой активной эксплуатации в 2016 году на втором этаже дома обрушились потолочные покрытия."С целью обеспечения безопасности посетителей был издан приказ о закрытии постоянной экспозиции, а экспонаты сданы в фонды. Но они не потерялись там, а регулярно появляются на периодических выставках первого этажа, к примеру, ко дню рождения писательницы и поэтессы 25 февраля", - рассказывают в историко-краеведческом музее.Казалось бы, кому интересна украинская писательница в российском Крыму. Но музейные работники уверяют – это мнение в корне ошибочно.Так что выставочные залы здесь не пустуют: в них каждый год проводят праздник "Семь струн", посвященный дню рождения Леси Украинки. В нем принимают участие школьники, студенты, единственная в Крыму капелла бандуристов (и это тоже об украинской культуре!), репетирующая в Ялте. Здесь же, на базе литературной гостиной рассказывают о других украинских классиках, живших и работавших в Крыму.Почетный житель Ялты РуданскийШикарно отремонтированный рынок в центре Ялты обязан своим дореволюционным появлением Степану Руданскому – уроженцу Винницы, врачу, поэту, общественному деятелю, который прожил в городе более 12 лет. И не просто жил, лечился и сочинительствовал, но и работал.С его именем связано несколько важных для Ялты начинаний: кроме закладки городского рынка, он подарил горожанам собственный участок земли для обустройства фонтана – для водоснабжения свежей водой быстро развивающегося курортного города.Руданский принимал участие в археологических раскопках и приобрел славу авторитетного знатока крымской старины. А еще он бесплатно лечил бедняков.Руданского ялтинцы так любили, что дали ему звание Почетного жителя города.Днем прием больных или работа карантинным врачом в порту, а вечером Руданский продолжает литературные труды. Именно в Ялте поэт перевел с древнегреческого поэму "Война мышей и жаб", "Энеиду" Вергилия, "Илиаду" Гомера, "Слово о полку Игореве", лермонтовского "Демона".Летом 1872 года в Крыму вспыхнула холера. Городской врач Руданский участвовал в ее ликвидации, работал в карантинных бараках, а потом и сам заболел. Он умер в Ялте в возрасте 39 лет и похоронен на кладбище на главном городском Поликуровском холме.Именем Степана Руданского названа одна из ялтинских улиц, на домах в его память установлены мемориальные таблички, и красуется до сих пор продуманный, и полтора столетия спустя удобный для покупателей и продавцов городской рынок.На Украине запретили фильм о Мазепе из-за ДжигурдыМузей новатора украинской литературы"Если не бороться с филлоксерой, в Крыму не было бы ни виноградников, ни вина. Вклад Коцюбинского в Крым в этом аспекте – это уже очень много", - так краевед и историк Наталья Тимофеева рассказывает об еще одном винничанине, писателе Михаиле Коцюбинском, чей небольшой мемориальный музей расположился в Симеизе на улице его же имени.Не имея работы из-за преследования полицией за связь с народовольцами, Коцюбинский, впоследствии признанный новатором украинской литературы, вынужден был со­гласиться на должность инспектора филлоксерного комитета и приехал в Крым для работы по уничтожению этого насекомого на виноградниках Южного берега. Деятельность для Крыма нужная и важная до сих пор.Коцюбинским исхожены виноградники окрестностей Симеиза и Алушты. Здесь он не только работает, но и примечает своеобразие быта, нравов и обычаев населения полуострова, чтобы потом, даже через много лет, использовать их в своих рассказах.Снова писатель и общественный деятель посещает полуостров через восемь лет. И едет уже не работать, а в отпуск – искать натуру для литературы. В третий приезд – из-за болезни легких одного из сыновей – семья Коцюбинских живет в том здании, где сейчас расположился его мемориальный музей – в простеньких комнатах с верандой и видом на море, принадлежащих купцу Гафурову.Любопытные и незлобливые, и не понимающие западных тенденций отмены культуры, добавляют музейные работники.Уважая другихВ Крыму отмена культуры невозможна по определению, уверена социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева."Крым долгие годы отличался многонациональным составом, крымчане привыкли жить не только в своей культуре и общаться с людьми не только своей культуры. Есть взаимопонимание, взаимопроникновение и взаимоуважение культур, чего мы сейчас не видим в так называемой западной цивилизации, которая себя показала совершенно не с цивилизованной стороны", - говорит она."Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на УкраинеИ добавляет, что крымчане не хотят и не могут себе позволить определенный хамский, варварский тип поведения по отношению к людям другой культуры, национальности и вероисповедания:А еще в Крыму бывали украинские писатели Николай Костомаров, Ярослав Галан, Остап Вишня, Павло Тычина… Они по разным причинам приезжали на полуостров и по разным причинам оставались тут. Но этот край, так же, как и русским Чехову, Толстому, Пушкину, Бунину, Цветаевой, дарил им вдохновение. Только выражали они его на другом языке. И к этому языку, и к памяти своих гостей, крымчане относятся несвойственным нынешней западной цивилизации уважением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

