https://crimea.ria.ru/20260225/khram-v-massandre-poshel-treschinami--chto-govoryat-vlasti-i-mitropoliya-1153473883.html

Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия

Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия

Здание храма святого Николая Чудотворца и Александры Римской на Южном берегу Крыма покрылось трещинами. Власти Ялты и Крымская митрополия взяли ситуацию с... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T14:27

2026-02-25T14:27

2026-02-25T14:27

крым

ялта

янина павленко

крымская митрополия

новости крыма

большая ялта

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153473841_0:355:768:787_1920x0_80_0_0_599db5903e1977616111f8d779153c2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Здание храма святого Николая Чудотворца и Александры Римской на Южном берегу Крыма покрылось трещинами. Власти Ялты и Крымская митрополия взяли ситуацию с возможным разрушением святыни на контроль. Об этом РИА Новости Крым рассказал древлехранитель Крымской митрополии отец Михаил Петров.В соцсетях ранее была опубликована информация о том, что и сам храм, и прихрамовая территория покрылась сетью трещин из-за масштабного строительства на земельном участке, расположенном ниже церкви.Как сказала глава администрации Ялты Янина Павленко, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, специалисты уже выезжали на место и установили специальные строительные маячки, которые позволят в динамике наблюдать за тем, расширяются ли трещины на памятнике архитектуры и градостроительства или нет.Церковь Святого Николая Чудотворца и Александры Римской в Массандре была построена в 1916 году по проекту архитектора Владимира Максимова, ученика Щусева. 6 декабря того же года храм был освящен в честь Святого Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры — небесных покровителей императорской четы Романовых, которые пожертвовали землю для расположенного рядом санатория для лечения больных туберкулезом нижних армейских чинов. Корпуса санатория называли именами детей царской семьи.Иконы для храма, по настоянию архитектора приобретали только старинные, не позднее XVII века. Их собирали в Новгородской и Псковской губерниях. После революции в Никольской церкви устроили что-то вроде музея древнерусских икон, но в 1930-х годах церковь закрыли и стали использовать в хозяйственных целях, а в нижнем храме организовали кузницу.В 1992 году началось восстановление церкви, храм снова освятили. Он является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

ялта

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, крымская митрополия, новости крыма, большая ялта, православие