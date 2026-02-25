Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия

https://crimea.ria.ru/20260225/khram-v-massandre-poshel-treschinami--chto-govoryat-vlasti-i-mitropoliya-1153473883.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Здание храма святого Николая Чудотворца и Александры Римской на Южном берегу Крыма покрылось трещинами. Власти Ялты и Крымская митрополия взяли ситуацию с возможным разрушением святыни на контроль. Об этом РИА Новости Крым рассказал древлехранитель Крымской митрополии отец Михаил Петров.

В соцсетях ранее была опубликована информация о том, что и сам храм, и прихрамовая территория покрылась сетью трещин из-за масштабного строительства на земельном участке, расположенном ниже церкви.

"Я выезжал на объект. Настоятель заверяет, что имеющиеся трещины не связаны со стройкой. Более того, по его словам, строители построили мощнейшие подпорные стены, чтобы не дать храму разрушаться, имеющиеся трещины не расширяются", - заверил РИА Новости Крым отец Михаил Петров и добавил, что православная Церковь будет тщательно мониторить ситуацию.

Как сказала глава администрации Ялты Янина Павленко, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, специалисты уже выезжали на место и установили специальные строительные маячки, которые позволят в динамике наблюдать за тем, расширяются ли трещины на памятнике архитектуры и градостроительства или нет.

"Ведем наблюдение за этим объектом. В ближайшие дни посещу данный объект сама", - сказала глава администрации.

Церковь Святого Николая Чудотворца и Александры Римской в Массандре была построена в 1916 году по проекту архитектора Владимира Максимова, ученика Щусева. 6 декабря того же года храм был освящен в честь Святого Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры — небесных покровителей императорской четы Романовых, которые пожертвовали землю для расположенного рядом санатория для лечения больных туберкулезом нижних армейских чинов. Корпуса санатория называли именами детей царской семьи.

Иконы для храма, по настоянию архитектора приобретали только старинные, не позднее XVII века. Их собирали в Новгородской и Псковской губерниях. После революции в Никольской церкви устроили что-то вроде музея древнерусских икон, но в 1930-х годах церковь закрыли и стали использовать в хозяйственных целях, а в нижнем храме организовали кузницу.

В 1992 году началось восстановление церкви, храм снова освятили. Он является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым.
Здание храма святого Николая Чудотворца и Александры Римской на Южном берегу Крыма покрылось трещинами. Власти Ялты и Крымская митрополия взяли ситуацию с возможным разрушением святыни на контроль. Об этом РИА Новости Крым
рассказал древлехранитель
Крымской митрополии отец Михаил Петров.
В соцсетях ранее была опубликована информация о том, что и сам храм, и прихрамовая территория покрылась сетью трещин из-за масштабного строительства на земельном участке, расположенном ниже церкви.
"Я выезжал на объект. Настоятель заверяет, что имеющиеся трещины не связаны со стройкой. Более того, по его словам, строители построили мощнейшие подпорные стены, чтобы не дать храму разрушаться, имеющиеся трещины не расширяются", - заверил РИА Новости Крым отец Михаил Петров и добавил, что православная Церковь будет тщательно мониторить ситуацию.
Как сказала глава администрации Ялты Янина Павленко, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, специалисты уже выезжали на место и установили специальные строительные маячки, которые позволят в динамике наблюдать за тем, расширяются ли трещины на памятнике архитектуры и градостроительства или нет.
"Ведем наблюдение за этим объектом. В ближайшие дни посещу данный объект сама", - сказала глава администрации.
Церковь Святого Николая Чудотворца и Александры Римской в Массандре была построена в 1916 году по проекту архитектора Владимира Максимова, ученика Щусева. 6 декабря того же года храм был освящен в честь Святого Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры — небесных покровителей императорской четы Романовых, которые пожертвовали землю для расположенного рядом санатория для лечения больных туберкулезом нижних армейских чинов. Корпуса санатория называли именами детей царской семьи.
Иконы для храма, по настоянию архитектора приобретали только старинные, не позднее XVII века. Их собирали в Новгородской и Псковской губерниях. После революции в Никольской церкви устроили что-то вроде музея древнерусских икон, но в 1930-х годах церковь закрыли и стали использовать в хозяйственных целях, а в нижнем храме организовали кузницу.
В 1992 году началось восстановление церкви, храм снова освятили. Он является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения.
