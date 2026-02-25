Рейтинг@Mail.ru
Хотели в театр: крымчане за неделю отдали мошенникам 33 миллиона
Хотели в театр: крымчане за неделю отдали мошенникам 33 миллиона
Хотели в театр: крымчане за неделю отдали мошенникам 33 миллиона
Хотели в театр: крымчане за неделю отдали мошенникам 33 миллиона
25.02.2026

С 16 по 23 февраля в Крыму 40 человек стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 16 по 23 февраля в Крыму 40 человек стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.По информации правоохранителей, мошенники обманывают людей не только по телефону, но и через сайты, соцсети и мессенджеры.Так, жительница Симферополя отдала преступникам 7 миллионов рублей, поверив звонившему мужчине, который представился сотрудником, специализирующимся на киберпреступлениях.Аналогичный случай произошел с другой пенсионеркой из Симферополя. Она, поверив в необходимость "перерасчета и декларирования пенсионных накоплений", передала курьеру более 2 миллионов рублей.Также несколько мужчин оплатили через интернет фейковые билеты в театр. Крымчане познакомились в сети с женщинами, которые пригласили их сходить в театр, убедив в необходимости покупки билетов онлайн. Перечислив деньги, мужчины так и не дождались долгожданных встреч.Тем временем жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также при покупках через мессенджеры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 16 по 23 февраля в Крыму 40 человек стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв более 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
По информации правоохранителей, мошенники обманывают людей не только по телефону, но и через сайты, соцсети и мессенджеры.
Так, жительница Симферополя отдала преступникам 7 миллионов рублей, поверив звонившему мужчине, который представился сотрудником, специализирующимся на киберпреступлениях.

"Он заявил, что все ее наличные средства необходимо временно передать "доверенному лицу", пообещав вернуть деньги в полном объеме. Поверив звонившему, пенсионерка собрала все свои сбережения – 7 миллионов рублей – и передала их курьеру на детской площадке во дворе своего дома", - рассказали в МВД.

Аналогичный случай произошел с другой пенсионеркой из Симферополя. Она, поверив в необходимость "перерасчета и декларирования пенсионных накоплений", передала курьеру более 2 миллионов рублей.
Также несколько мужчин оплатили через интернет фейковые билеты в театр. Крымчане познакомились в сети с женщинами, которые пригласили их сходить в театр, убедив в необходимости покупки билетов онлайн. Перечислив деньги, мужчины так и не дождались долгожданных встреч.
Тем временем жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также при покупках через мессенджеры.
