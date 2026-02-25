Рейтинг@Mail.ru
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, на вторгшемся судне были ликвидированы четыре человека, еще шестеро человек с катера ранены, также... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T23:02
2026-02-25T23:32
новости
куба
сша
происшествия
стрельба
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, на вторгшемся судне были ликвидированы четыре человека, еще шестеро человек с катера ранены, также ранения получил командир кубинского судна, сообщает МВД Кубы.Уточняется, что катер нашли сегодня утром примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Его перехватило подразделение пограничных войск Министерства внутренних дел Кубы в составе пяти человек. Раненных во время перестрелки эвакуировали, им оказали медицинскую помощь, уточняется в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
куба
сша
новости, куба, сша, происшествия, стрельба
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу – ответным огнем убиты четверо

23:02 25.02.2026 (обновлено: 23:32 25.02.2026)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Республики Куба
Флаг Республики Куба - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, на вторгшемся судне были ликвидированы четыре человека, еще шестеро человек с катера ранены, также ранения получил командир кубинского судна, сообщает МВД Кубы.

"С лодки-нарушителя был открыт огонь по кубинским сотрудникам, командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения <...> с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения", – цитирует РИА Новости сообщение МВД Кубы.

Уточняется, что катер нашли сегодня утром примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Его перехватило подразделение пограничных войск Министерства внутренних дел Кубы в составе пяти человек. Раненных во время перестрелки эвакуировали, им оказали медицинскую помощь, уточняется в публикации.
НовостиКубаСШАПроисшествияСтрельба
 
