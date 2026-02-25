https://crimea.ria.ru/20260225/kater-pod-flagom-ssha-vtorgsya-v-vody-kuby-otvetnym-ognem-ubity-chetvero-1153492968.html

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, на вторгшемся судне были ликвидированы четыре человека, еще шестеро человек с катера ранены, также... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T23:02

2026-02-25T23:02

2026-02-25T23:32

новости

куба

сша

происшествия

стрельба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1e/1152808401_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_b0c9679c5f1fd64b9f2da97643685387.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, на вторгшемся судне были ликвидированы четыре человека, еще шестеро человек с катера ранены, также ранения получил командир кубинского судна, сообщает МВД Кубы.Уточняется, что катер нашли сегодня утром примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Его перехватило подразделение пограничных войск Министерства внутренних дел Кубы в составе пяти человек. Раненных во время перестрелки эвакуировали, им оказали медицинскую помощь, уточняется в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

куба

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, куба, сша, происшествия, стрельба