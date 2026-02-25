https://crimea.ria.ru/20260225/kak-stalin-otreagiroval-na-fultonskuyu-rech-cherchillya-1153460671.html

Как Сталин отреагировал на Фултонскую речь Черчилля

Как Сталин отреагировал на Фултонскую речь Черчилля - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Как Сталин отреагировал на Фултонскую речь Черчилля

Лидер СССР Иосиф Сталин сравнил речь британского экс-премьера Уинстона Черчилля, произнесенную им 5 марта 1946 года в Фултоне, с "расовой теорией" немецких... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T09:13

2026-02-25T09:13

2026-02-25T09:13

история

иосиф сталин

уинстон черчилль

великая отечественная война

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111784/26/1117842671_0:327:2986:2007_1920x0_80_0_0_462f5e2ed19be2f888da0b3cf9a16dd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер СССР Иосиф Сталин сравнил речь британского экс-премьера Уинстона Черчилля, произнесенную им 5 марта 1946 года в Фултоне, с "расовой теорией" немецких нацистов и воспринял ее как ультиматум. Об этом рассказал историк, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, передает РИА Новости.Черчилль произнес свою знаменитую речь 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в американском городе Фултон. В ней политик, который к тому времени уже покинул пост премьер-министра Великобритании, впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР.В ответ Сталин дал интервью газете "Правда", в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля."Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Г-н Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями", - процитировал он слова Сталина.По словам Артизова, советский лидер воспринял речь "как ультиматум неанглоговорящим нациям, которым будет объявлена война в случае непризнания ими господства Великобритании и США".Сталин также подчеркнул, что речь содержит фактический призыв к войне с СССР, что на тот период противоречило союзному договору между Советским Союзом и Великобританией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, иосиф сталин, уинстон черчилль, великая отечественная война, новости