Как Сталин отреагировал на Фултонскую речь Черчилля
Как Сталин отреагировал на Фултонскую речь Черчилля
Как Сталин отреагировал на Фултонскую речь Черчилля - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Как Сталин отреагировал на Фултонскую речь Черчилля
Лидер СССР Иосиф Сталин сравнил речь британского экс-премьера Уинстона Черчилля, произнесенную им 5 марта 1946 года в Фултоне, с "расовой теорией" немецких... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T09:13
2026-02-25T09:13
история
иосиф сталин
уинстон черчилль
великая отечественная война
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111784/26/1117842671_0:327:2986:2007_1920x0_80_0_0_462f5e2ed19be2f888da0b3cf9a16dd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер СССР Иосиф Сталин сравнил речь британского экс-премьера Уинстона Черчилля, произнесенную им 5 марта 1946 года в Фултоне, с "расовой теорией" немецких нацистов и воспринял ее как ультиматум. Об этом рассказал историк, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, передает РИА Новости.Черчилль произнес свою знаменитую речь 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в американском городе Фултон. В ней политик, который к тому времени уже покинул пост премьер-министра Великобритании, впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР.В ответ Сталин дал интервью газете "Правда", в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля."Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Г-н Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями", - процитировал он слова Сталина.По словам Артизова, советский лидер воспринял речь "как ультиматум неанглоговорящим нациям, которым будет объявлена война в случае непризнания ими господства Великобритании и США".Сталин также подчеркнул, что речь содержит фактический призыв к войне с СССР, что на тот период противоречило союзному договору между Советским Союзом и Великобританией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
история, иосиф сталин, уинстон черчилль, великая отечественная война, новости
Как Сталин отреагировал на Фултонскую речь Черчилля

Сталин сравнил Фултонскую речь Черчилля с "расовой теорией" немецких нацистов – историк

09:13 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер СССР Иосиф Сталин сравнил речь британского экс-премьера Уинстона Черчилля, произнесенную им 5 марта 1946 года в Фултоне, с "расовой теорией" немецких нацистов и воспринял ее как ультиматум. Об этом рассказал историк, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, передает РИА Новости.
Черчилль произнес свою знаменитую речь 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в американском городе Фултон. В ней политик, который к тому времени уже покинул пост премьер-министра Великобритании, впервые упомянул "железный занавес" и фактически объявил холодную войну Запада против СССР.
В ответ Сталин дал интервью газете "Правда", в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля.
"Сталин охарактеризовал идеи Черчилля как "позицию поджигателя войны". Более того, он сравнил высказывания британского деятеля с "расовой теорией" Гитлера", - сказал Артизов.
"Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Г-н Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями", - процитировал он слова Сталина.
По словам Артизова, советский лидер воспринял речь "как ультиматум неанглоговорящим нациям, которым будет объявлена война в случае непризнания ими господства Великобритании и США".
Сталин также подчеркнул, что речь содержит фактический призыв к войне с СССР, что на тот период противоречило союзному договору между Советским Союзом и Великобританией.
