Истребитель рухнул в Казахстане – что известно

Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане во время выполнения тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики. РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T12:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане во время выполнения тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.Трагедия произошла 25 февраля в Карагандинской области.Сейчас экипаж находятся под наблюдением медицинских специалистов, добавили в военном ведомстве.Утром в среду в Турции разбился истребитель F-16. Катастрофа произошла после вылета с й главной авиабазы в Балыкесире. Пилот самолета погиб.

