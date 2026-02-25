https://crimea.ria.ru/20260225/istrebitel-rukhnul-v-kazakhstane--chto-izvestno-1153466999.html
Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
Истребитель рухнул в Казахстане – что известно - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане во время выполнения тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики. РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане во время выполнения тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.Трагедия произошла 25 февраля в Карагандинской области.Сейчас экипаж находятся под наблюдением медицинских специалистов, добавили в военном ведомстве.Утром в среду в Турции разбился истребитель F-16. Катастрофа произошла после вылета с й главной авиабазы в Балыкесире. Пилот самолета погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
