Истребитель рухнул в Казахстане – что известно - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
Истребитель рухнул в Казахстане – что известно - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане во время выполнения тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики. РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане во время выполнения тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.Трагедия произошла 25 февраля в Карагандинской области.Сейчас экипаж находятся под наблюдением медицинских специалистов, добавили в военном ведомстве.Утром в среду в Турции разбился истребитель F-16. Катастрофа произошла после вылета с й главной авиабазы в Балыкесире. Пилот самолета погиб.
Новости
Истребитель рухнул в Казахстане – что известно

В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ

12:34 25.02.2026
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане во время выполнения тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
Трагедия произошла 25 февраля в Карагандинской области.
"При выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение. Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет", - цитирует сообщение РИА Новости.
Сейчас экипаж находятся под наблюдением медицинских специалистов, добавили в военном ведомстве.
Утром в среду в Турции разбился истребитель F-16. Катастрофа произошла после вылета с й главной авиабазы в Балыкесире. Пилот самолета погиб.
Утром в среду в Турции разбился истребитель F-16. Катастрофа произошла после вылета с й главной авиабазы в Балыкесире. Пилот самолета погиб.
 
