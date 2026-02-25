Рейтинг@Mail.ru
Главный логист воздушных сил ВСУ попался на взятке в $320 тысяч - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Командующий логистикой командования воздушных сил Украины и глава управления Службы безопасности Украины Житомирской области задержаны по обвинению в получении... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Командующий логистикой командования воздушных сил Украины и глава управления Службы безопасности Украины Житомирской области задержаны по обвинению в получении взятки и хищении средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.По словам Гончаренко*, следствие подозревает их в организации хищения средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов.Ранее на Украине выявили схему хищения средств из госрезерва, по которой бывший чиновник и пятеро его сообщников присвоили порядка 831 тысяч долларов * Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
украина
новости, сбу (служба безопасности украины), всу (вооруженные силы украины), украина, взятка, происшествия
15:23 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Командующий логистикой командования воздушных сил Украины и глава управления Службы безопасности Украины Житомирской области задержаны по обвинению в получении взятки и хищении средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"СБУ задержала командующего логистикой воздушных сил ВСУ полковника Андрея Украинца и начальника управления СБУ в Житомирской области полковника Владимира Компаниченко за взятку 320 тысяч долларов", - написал нардеп в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко*, следствие подозревает их в организации хищения средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов.
Ранее на Украине выявили схему хищения средств из госрезерва, по которой бывший чиновник и пятеро его сообщников присвоили порядка 831 тысяч долларов
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
НовостиСБУ (Служба безопасности Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаВзяткаПроисшествия
 
