Главный логист воздушных сил ВСУ попался на взятке в $320 тысяч
новости
сбу (служба безопасности украины)
всу (вооруженные силы украины)
украина
взятка
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Командующий логистикой командования воздушных сил Украины и глава управления Службы безопасности Украины Житомирской области задержаны по обвинению в получении взятки и хищении средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.По словам Гончаренко*, следствие подозревает их в организации хищения средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов.Ранее на Украине выявили схему хищения средств из госрезерва, по которой бывший чиновник и пятеро его сообщников присвоили порядка 831 тысяч долларов * Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дело Миндича": на Украине раскрыли схему "откатов" в сфере энергетикиОтмыли более $200 млн: новые эпизоды громкого дела о коррупции на УкраинеКиев подготовил новую схему воровства западных денег
