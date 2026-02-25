Рейтинг@Mail.ru
Европа отказывается ввести войска на Украину без разрешения Путина – СМИ - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Европа отказывается ввести войска на Украину без разрешения Путина – СМИ
Европа отказывается ввести войска на Украину без разрешения Путина – СМИ - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Европа отказывается ввести войска на Украину без разрешения Путина – СМИ
Все больше стран-участниц так называемой "коалиции желающих" в частном порядке признают, что ввод их воинских контингентов на Украину будет возможен только с... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Все больше стран-участниц так называемой "коалиции желающих" в частном порядке признают, что ввод их воинских контингентов на Украину будет возможен только с разрешения президента России Владимира Путина. Об этом пишет британская газета The Telegraph.Собеседники издания констатируют, что в этой связи план Лондона и Парижа по якобы поддержанию перемирия может быть сорван.По мнению другого диписточника, европейские страны фактически наделили Путина правом вето в отношении планов коалиции из-за требований предоставить им место за столом переговоров. В свою очередь, источник в европейской сфере обороны назвал планы по размещению миротворцев на Украине "довольно гипотетическими".24 февраля в Киеве состоялась встреча представителей стран "коалиции желающих" с Владимиром Зеленским. По ее итогам канцелярия британского премьера Кира Стармера распространила заявление, согласно которому участники "коалиции" подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности".Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале февраля заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине сразу же появятся вооруженные силы, самолеты и поддержка в море от НАТО.В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Войска и ядерное оружие Британии для Украины: чего добивается ЛондонПряник для Зеленского: зачем Рютте анонсировал ввод войск НАТО на УкраинуБезопасность России является лучшей гарантией для мира на Украине – МИД
Европа отказывается ввести войска на Украину без разрешения Путина – СМИ

"Коалиция желающих" отказывается вводить войска на Украину без разрешения Путина – СМИ

08:12 25.02.2026 (обновлено: 09:38 25.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Все больше стран-участниц так называемой "коалиции желающих" в частном порядке признают, что ввод их воинских контингентов на Украину будет возможен только с разрешения президента России Владимира Путина. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
"Все больше членов так называемой коалиции желающих в частном порядке признались, что их вклад в эту миссию зависит от разрешения российского президента", – приводит РИА Новости выдержку из публикации.
Собеседники издания констатируют, что в этой связи план Лондона и Парижа по якобы поддержанию перемирия может быть сорван.

"Представители стран-участниц "коалиции" говорили, что отправят войска на Украину, только если Москва на это согласится. Если Россия скажет "мы на это не согласны" и будет считать эти войска целями, тогда придется отправлять силы другого рода... Так что от согласия России здесь зависит колоссально много", - сказал газете высокопоставленный дипломатический источник.

По мнению другого диписточника, европейские страны фактически наделили Путина правом вето в отношении планов коалиции из-за требований предоставить им место за столом переговоров. В свою очередь, источник в европейской сфере обороны назвал планы по размещению миротворцев на Украине "довольно гипотетическими".
24 февраля в Киеве состоялась встреча представителей стран "коалиции желающих" с Владимиром Зеленским. По ее итогам канцелярия британского премьера Кира Стармера распространила заявление, согласно которому участники "коалиции" подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале февраля заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине сразу же появятся вооруженные силы, самолеты и поддержка в море от НАТО.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.
Лента новостейМолния