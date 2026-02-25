https://crimea.ria.ru/20260225/do-7-chelovek-vyroslo-chislo-zhertv-udara-vsu-po-smolenskoy-oblasti-1153475930.html

До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области

До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области - РИА Новости Крым, 25.02.2026

До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области

До семи человек увеличилось число погибших в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в Смоленской области. По факту атаки возбуждено уголовное дело о... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T14:49

2026-02-25T14:49

2026-02-25T14:51

смоленская область

смоленск

ск рф (следственный комитет российской федерации)

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. До семи человек увеличилось число погибших в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в Смоленской области. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом заявили в Следкоме России.Около полудня в среду губернатор региона Василий Анохин сообщал, что в результате массированного удара ВСУ по гражданскому предприятию погибли четыре сотрудника и еще 10 получили ранения.По данным следствия, 25 февраля вооруженные формирования Украины запустили по химическому заводу "Дорогобуж" в Дорогобужском районе не менее 30 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами.Также были повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров."Следственный комитет России устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления", – добавили в сообщении.По факту удара ВСУ по предприятию в Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей России, в том числе двое несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – ПутинСША требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске

смоленская область

смоленск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, смоленск, ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости