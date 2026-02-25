Рейтинг@Mail.ru
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
До семи человек увеличилось число погибших в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в Смоленской области. По факту атаки возбуждено уголовное дело
25.02.2026
25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. До семи человек увеличилось число погибших в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в Смоленской области. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом заявили в Следкоме России.Около полудня в среду губернатор региона Василий Анохин сообщал, что в результате массированного удара ВСУ по гражданскому предприятию погибли четыре сотрудника и еще 10 получили ранения.По данным следствия, 25 февраля вооруженные формирования Украины запустили по химическому заводу "Дорогобуж" в Дорогобужском районе не менее 30 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами.Также были повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров."Следственный комитет России устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления", – добавили в сообщении.По факту удара ВСУ по предприятию в Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей России, в том числе двое несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – ПутинСША требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области

В Смоленской области число жертв теракта ВСУ выросло до семи человек - возбуждено дело

14:49 25.02.2026 (обновлено: 14:51 25.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. До семи человек увеличилось число погибших в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в Смоленской области. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом заявили в Следкоме России.
Около полудня в среду губернатор региона Василий Анохин сообщал, что в результате массированного удара ВСУ по гражданскому предприятию погибли четыре сотрудника и еще 10 получили ранения.
По данным следствия, 25 февраля вооруженные формирования Украины запустили по химическому заводу "Дорогобуж" в Дорогобужском районе не менее 30 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами.
"Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее десяти получили ранения", – сказано в сообщении.
Также были повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров.
"Следственный комитет России устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления", – добавили в сообщении.
По факту удара ВСУ по предприятию в Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей России, в том числе двое несовершеннолетних.
