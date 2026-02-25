https://crimea.ria.ru/20260225/do-7-chelovek-vyroslo-chislo-zhertv-udara-vsu-po-smolenskoy-oblasti-1153475930.html
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области - РИА Новости Крым, 25.02.2026
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
До семи человек увеличилось число погибших в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в Смоленской области. По факту атаки возбуждено уголовное дело о... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T14:49
2026-02-25T14:49
2026-02-25T14:51
смоленская область
смоленск
ск рф (следственный комитет российской федерации)
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. До семи человек увеличилось число погибших в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в Смоленской области. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом заявили в Следкоме России.Около полудня в среду губернатор региона Василий Анохин сообщал, что в результате массированного удара ВСУ по гражданскому предприятию погибли четыре сотрудника и еще 10 получили ранения.По данным следствия, 25 февраля вооруженные формирования Украины запустили по химическому заводу "Дорогобуж" в Дорогобужском районе не менее 30 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами.Также были повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров."Следственный комитет России устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления", – добавили в сообщении.По факту удара ВСУ по предприятию в Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей России, в том числе двое несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – ПутинСША требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
смоленская область
смоленск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dae614d25cea8c28ce23ffb7e216744c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, смоленск, ск рф (следственный комитет российской федерации), атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
В Смоленской области число жертв теракта ВСУ выросло до семи человек - возбуждено дело
14:49 25.02.2026 (обновлено: 14:51 25.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. До семи человек увеличилось число погибших в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в Смоленской области. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом заявили в Следкоме России.
Около полудня в среду губернатор региона Василий Анохин сообщал, что в результате массированного удара ВСУ по гражданскому предприятию погибли четыре сотрудника и еще 10 получили ранения.
По данным следствия, 25 февраля вооруженные формирования Украины запустили по химическому заводу "Дорогобуж" в Дорогобужском районе не менее 30 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами.
"Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее десяти получили ранения", – сказано в сообщении.
Также были повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров.
"Следственный комитет России устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления", – добавили в сообщении.
По факту удара ВСУ по предприятию в Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей
России, в том числе двое несовершеннолетних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: