Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Смоленской области при атаке ВСУ по гражданскому предприятию по производству азотных удобрений погибли четыре человека и еще 10 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.По его данным, в ночь на среду в регионе отбили массированный удар – были сбиты 14 дронов ВСУ.Пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Очаги возгорания локализованы. Кроме того, в детсадах области в среду отменили занятия, а школы перевели на дистанционный режим. Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.
11:57 25.02.2026 (обновлено: 12:08 25.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Смоленской области при атаке ВСУ по гражданскому предприятию по производству азотных удобрений погибли четыре человека и еще 10 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По его данным, в ночь на среду в регионе отбили массированный удар – были сбиты 14 дронов ВСУ.
"Атаке подверглось гражданское мирное предприятие "Дорогобуш". Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. Десять ранены", - сообщил он в видеообращении в своем Telegram.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Очаги возгорания локализованы.
"В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта", - добавил губернатор.
Кроме того, в детсадах области в среду отменили занятия, а школы перевели на дистанционный режим.
Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube