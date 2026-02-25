Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область
Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область
В Смоленской области при атаке ВСУ по гражданскому предприятию по производству азотных удобрений погибли четыре человека и еще 10 получили ранения. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Смоленской области при атаке ВСУ по гражданскому предприятию по производству азотных удобрений погибли четыре человека и еще 10 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.По его данным, в ночь на среду в регионе отбили массированный удар – были сбиты 14 дронов ВСУ.Пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Очаги возгорания локализованы. Кроме того, в детсадах области в среду отменили занятия, а школы перевели на дистанционный режим. Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.
Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область

В Смоленской области при атаке ВСУ погибли 4 человека и ранены 10 - губернатор

11:57 25.02.2026 (обновлено: 12:08 25.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашины скорой помощи и МЧС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Смоленской области при атаке ВСУ по гражданскому предприятию по производству азотных удобрений погибли четыре человека и еще 10 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По его данным, в ночь на среду в регионе отбили массированный удар – были сбиты 14 дронов ВСУ.

"Атаке подверглось гражданское мирное предприятие "Дорогобуш". Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. Десять ранены", - сообщил он в видеообращении в своем Telegram.

Пострадавшие доставлены в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Очаги возгорания локализованы.
"В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта", - добавил губернатор.
Кроме того, в детсадах области в среду отменили занятия, а школы перевели на дистанционный режим.
Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
СмоленскСмоленская областьАтаки ВСУПроисшествияВасилий АнохинПожарНовости СВОПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
Лента новостейМолния