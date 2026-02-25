https://crimea.ria.ru/20260225/chetyre-cheloveka-pogibli-i-10-raneny-pri-atake-vsu-na-smolenskuyu-oblast-1153465370.html

Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Смоленской области при атаке ВСУ по гражданскому предприятию по производству азотных удобрений погибли четыре человека и еще 10 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.По его данным, в ночь на среду в регионе отбили массированный удар – были сбиты 14 дронов ВСУ.Пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Очаги возгорания локализованы. Кроме того, в детсадах области в среду отменили занятия, а школы перевели на дистанционный режим. Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

