Часть Симферополя на два дня останется без света - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Часть Симферополя на два дня останется без света
Часть Симферополя на два дня останется без света - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Часть Симферополя на два дня останется без света
Часть Симферополя на два дня останется без света из-за плановых отключений. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391816_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_d2bdaf780384c695497694c3d26b5ef7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Часть Симферополя на два дня останется без света из-за плановых отключений. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымэнерго".По информации предприятия, в график плановых отключений электроэнергии в Симферополе внесены корректировки. 26-27 февраля в период с 8 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение у абонентов, проживающих на ряде улиц крымской столицы.С полным графиком плановых отключений электроснабжения можно ознакомиться на официальном сайте предприятия, добавили в пресс-службе.Ранее в среду стало известно, что на Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Также частично обесточены шесть населенных пунктов Ленинского района, пригород Симферополя, восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма.Восстановительные работы на сетях электроснабжения взяла на контроль республиканская прокуратура.
Часть Симферополя на два дня останется без света

Часть Симферополя на два дня останется без света из-за плановых отключений

20:43 25.02.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Часть Симферополя на два дня останется без света из-за плановых отключений. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымэнерго".
По информации предприятия, в график плановых отключений электроэнергии в Симферополе внесены корректировки. 26-27 февраля в период с 8 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение у абонентов, проживающих на ряде улиц крымской столицы.

Так, света не будет по улицам: Ешиль Ада, Мелевше, 8 Марта, Чехова, Ким, Евпаторийская/Ким, Ларионова, а также в переулках Зеленый и Кимовский и в тупике Кимовском.

С полным графиком плановых отключений электроснабжения можно ознакомиться на официальном сайте предприятия, добавили в пресс-службе.
Ранее в среду стало известно, что на Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Также частично обесточены шесть населенных пунктов Ленинского района, пригород Симферополя, восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма.
Восстановительные работы на сетях электроснабжения взяла на контроль республиканская прокуратура.
