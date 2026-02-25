https://crimea.ria.ru/20260225/chast-simferopolya-na-dva-dnya-ostanetsya-bez-sveta-1153478599.html
Часть Симферополя на два дня останется без света
Часть Симферополя на два дня останется без света из-за плановых отключений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Часть Симферополя на два дня останется без света из-за плановых отключений. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымэнерго".По информации предприятия, в график плановых отключений электроэнергии в Симферополе внесены корректировки. 26-27 февраля в период с 8 до 17 часов будет отсутствовать электроснабжение у абонентов, проживающих на ряде улиц крымской столицы.С полным графиком плановых отключений электроснабжения можно ознакомиться на официальном сайте предприятия, добавили в пресс-службе.Ранее в среду стало известно, что на Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Также частично обесточены шесть населенных пунктов Ленинского района, пригород Симферополя, восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма.Восстановительные работы на сетях электроснабжения взяла на контроль республиканская прокуратура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область частично обесточенаНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
