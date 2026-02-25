Рейтинг@Mail.ru
Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Несмотря на обильные осадки, на данный момент уровень воды в русле реки Салгир находится в пределах нормы и не угрожает подтоплением прилегающих территорий... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Несмотря на обильные осадки, на данный момент уровень воды в русле реки Салгир находится в пределах нормы и не угрожает подтоплением прилегающих территорий крымской столицы. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Он отметил, что вероятно образование больших луж в некоторых дворах Симферополя. Однако к этим явлениям погодные условия отношения не имеют. Всему виной – неправильная урбанистика."Если на уровне генплана города дворы оказались "запечатанными" неправильно уложенным асфальтом, установленными бордюрами и отсутствием ливневок, можно наблюдать локальные и большие лужи", – уточнил специалист.Анатолий Копачевский добавил, что информации о критическом поднятии воды в реках полуострова также нет.25 февраля Крым накрыло снегом – на полуострове объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. В МЧС предупредили, что в связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на дорогах, особенно на участках горных перевалов, не исключены подтопления территорий.
Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления

Бурный Салгир в Симферополе не угрожает подтоплениями территорий – эксперт

17:43 25.02.2026
 
© РИА Новости КрымПолноводный Салгир
Полноводный Салгир - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Несмотря на обильные осадки, на данный момент уровень воды в русле реки Салгир находится в пределах нормы и не угрожает подтоплением прилегающих территорий крымской столицы. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.

"Идут умеренные дожди со снегом. Никаких критичных явлений для образования подтоплений в черте города мы не наблюдаем", – сказал Копачевский.

Он отметил, что вероятно образование больших луж в некоторых дворах Симферополя. Однако к этим явлениям погодные условия отношения не имеют. Всему виной – неправильная урбанистика.
"Если на уровне генплана города дворы оказались "запечатанными" неправильно уложенным асфальтом, установленными бордюрами и отсутствием ливневок, можно наблюдать локальные и большие лужи", – уточнил специалист.
Анатолий Копачевский добавил, что информации о критическом поднятии воды в реках полуострова также нет.
25 февраля Крым накрыло снегом – на полуострове объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. В МЧС предупредили, что в связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на дорогах, особенно на участках горных перевалов, не исключены подтопления территорий.
