https://crimea.ria.ru/20260225/burnyy-salgir-v-simferopole--grozyat-li-gorodu-podtopleniya-1153483367.html

Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления

Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления

Несмотря на обильные осадки, на данный момент уровень воды в русле реки Салгир находится в пределах нормы и не угрожает подтоплением прилегающих территорий... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T17:43

2026-02-25T17:43

2026-02-25T17:43

салгир

симферополь

крымская погода

погода в крыму

реки крыма

мнения

анатолий копачевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153480582_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_73c398b958c683d16aa2daf60f6f8831.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. Несмотря на обильные осадки, на данный момент уровень воды в русле реки Салгир находится в пределах нормы и не угрожает подтоплением прилегающих территорий крымской столицы. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Он отметил, что вероятно образование больших луж в некоторых дворах Симферополя. Однако к этим явлениям погодные условия отношения не имеют. Всему виной – неправильная урбанистика."Если на уровне генплана города дворы оказались "запечатанными" неправильно уложенным асфальтом, установленными бордюрами и отсутствием ливневок, можно наблюдать локальные и большие лужи", – уточнил специалист.Анатолий Копачевский добавил, что информации о критическом поднятии воды в реках полуострова также нет.25 февраля Крым накрыло снегом – на полуострове объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. В МЧС предупредили, что в связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на дорогах, особенно на участках горных перевалов, не исключены подтопления территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и морозы "повредили" дороги в Крыму – как будут ремонтироватьСнег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениямиРемонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются

салгир

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

салгир, симферополь, крымская погода, погода в крыму, реки крыма, мнения, анатолий копачевский