Британия пыталась получить секретные сведения о флоте СССР в 41-42 годах

Военные представители Великобритании в СССР в первые годы Великой Отечественной войны добывали сведения разведки для анализа и оценки баланса сил в Черном море.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Военные представители Великобритании в СССР в первые годы Великой Отечественной войны добывали сведения разведки для анализа и оценки баланса сил в Черном море. Они официально запрашивали у советской стороны информацию о характеристиках вооружения и составе боевых частей нацистской Германии, при этом одновременно скрытно пытались получить конфиденциальные данные о советском Черноморском флоте. Об этом свидетельствуют документы, которые рассекретили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Английская военно-морская миссия на Черноморском флоте действовала с августа 1941 года по май 1945 года. Основной ее целью официально было определено оказание союзнической помощи советскому флоту в борьбе с нацисткой Германией и ее союзниками на Черном море. Задачами британцев было установить и поддерживать устойчивую оперативную связь для обмена информацией, в том числе разведданными, о действиях и вооружении противника и собственных военно-морских сил. Оговаривались и обмен опытом в ведении боевых действий, оказание методической и практической помощи, прежде всего в сфере военно-технического сотрудничества."В частности, с самого начала миссии англичане активно предоставили помощь и консультации советским морякам по размагничиванию кораблей и судов от применяемых немцами магнитных и акустических мин", - рассказал официальный представитель УФСБ России по РК и Севастополю Игорь Верешков.В рассекреченном в 2025 году дневнике сотрудника советских спецслужб, ежедневно работавшего с представителями английской миссии, изложены факты разведывательной работы представителей иностранной миссии в СССР, освещаются проблемы взаимодействия английских и советских военных ведомств и спецслужб в Черном море в период Великой Отечественной войны. Архивные материалы содержат ранее не публиковавшуюся информацию о совместной деятельности двух стран по изучению обстановки на черноморском участке боевых действий, об обмене разведывательными сведениями и оказании помощи в организации сопротивления нацистской Германии.Так, например, англичане неоднократно требовали от российских военных планы портов Поти, Туапсе, Сухуми и Батуми, как будто бы ненароком спрашивали, сколько подводных лодок или кораблей СССР было потоплено при той или иной немецкой атаке. А также были замечены в том, что при морских купаниях (в середине октября) вели наблюдения за портом Сухуми, а при прогулках фотографировали те или иные, в том числе военные, объекты.Задачи англичан были провалены. Деструктивная деятельность английских офицеров мгновенно пресекалась сотрудниками органов безопасности, подробности работы которых теперь доступны исследователям и историкам для изучения. К примеру, заместитель начальника группы английской военно-морской миссии в СССР Дерек Уайберд, который с 11 по 21 августа 1941 года находился в Севастополе, за проведение враждебной деятельности был объявлен персоной "нон грата" и был выдворен из СССР, как и его помощник Хью Вейси.А коммандер-капитан 2 ранга, член английской военно-морской миссии в Москве, наблюдатель на Черноморском флоте Джордж Джеффри Уильям Эмброуз в связи с неудовлетворительной оценкой его разведывательной работы в составе миссии был отозван в Лондон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

