Рейтинг@Mail.ru
Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/avariya-chastichno-obestochila-shest-sel-leninskogo-rayona-kryma-1153462727.html
Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма
Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма
Шесть населенных пунктов Ленинского района частично обесточены из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T10:35
2026-02-25T10:35
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
крым
новости крыма
ленинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133167883_0:232:768:664_1920x0_80_0_0_e89a432a7fbe197087c8f9a6dcda4221.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Ленинского района частично обесточены из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".Аварийная бригада уже работает на месте. Примерное время восстановления подачи электроэнергии – 3 часа.Ранее сообщалось, что восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света из-за аварий. Частично обесточены Белогорск, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка.Без света также остался пригород Симферополя, в зоне отключения - Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Перово, а также Фонтаны и Залесье.В среду на Крым обрушилась непогода. С утра идет мокрый снег, в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133167883_0:160:768:736_1920x0_80_0_0_4a3d66fc4d659f160a9231416f9225b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, крым, новости крыма, ленинский район
Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма

В Ленинском районе Крыма авария не сетях частично обесточила шесть населенных пунктов

10:35 25.02.2026
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоКоммунальщики устраняют последствия шторма в Крыму
Коммунальщики устраняют последствия шторма в Крыму
© Telegram-канал Александра Овдиенко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Ленинского района частично обесточены из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Ленинский район, населенные пункты частично: Ленино, Заводское, Калиновка, Ильичево, Семеновка, Уварово", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.
Аварийная бригада уже работает на месте. Примерное время восстановления подачи электроэнергии – 3 часа.
Ранее сообщалось, что восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света из-за аварий. Частично обесточены Белогорск, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка.
Без света также остался пригород Симферополя, в зоне отключения - Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Перово, а также Фонтаны и Залесье.
В среду на Крым обрушилась непогода. С утра идет мокрый снег, в регионе объявлено экстренное предупреждение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Отключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаКрымНовости КрымаЛенинский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин
12:37Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
12:34Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
12:29Задержан организатор смертельного тура на Байкале
12:23В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях
12:19Рост ВВП России за три года составил 10% - Мишустин
12:15Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть"
11:57Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область
11:55За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину
11:46Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы
11:3113-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
11:23На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
11:17Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма
11:00В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
10:53Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
10:48Хотели в театр: крымчане за неделю отдали мошенникам 33 миллиона
10:35Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма
10:26В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера
10:04Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте
09:48Запорожская область частично обесточена
Лента новостейМолния