Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма
Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма
Шесть населенных пунктов Ленинского района частично обесточены из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T10:35
2026-02-25T10:35
2026-02-25T10:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Ленинского района частично обесточены из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".Аварийная бригада уже работает на месте. Примерное время восстановления подачи электроэнергии – 3 часа.Ранее сообщалось, что восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света из-за аварий. Частично обесточены Белогорск, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка.Без света также остался пригород Симферополя, в зоне отключения - Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Перово, а также Фонтаны и Залесье.В среду на Крым обрушилась непогода. С утра идет мокрый снег, в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
