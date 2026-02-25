https://crimea.ria.ru/20260225/atakuyuschie-glukhari-v-bryussele-unichtozhat-evrosoyuz--politolog-1153441901.html

Атакующие глухари в Брюсселе уничтожат Евросоюз – политолог

Атакующие глухари в Брюсселе уничтожат Евросоюз – политолог - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Атакующие глухари в Брюсселе уничтожат Евросоюз – политолог

У Евросоюза в нынешней форме его существования нет будущего, но шансы спастись еще остаются. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T06:09

2026-02-25T06:09

2026-02-25T06:09

радио "спутник в крыму"

европейский союз (ес)

европа

мнения

политика

внешняя политика

дмитрий журавлев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/11/1116191150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1184a761ea98429a1a132eae454f9ad2.jpg

Есть ли у Евросоюза шансы сохраниться после СВО – политолог Дмитрий Журавлев Есть ли у Евросоюза шансы сохраниться после СВО – политолог Дмитрий Журавлев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. У Евросоюза в нынешней форме его существования нет будущего, но шансы спастись еще остаются. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Спасти ЕС от распада, по его мнению, поможет лишь реформирование и модернизация в соответствии с требованиями нового времени. При этом самой Европе выгодно учитывать интересы России, а, это значит, что развитию и процветанию ЕС вряд ли поможет единство в русофобии, которая, в некотором смысле уже стала частью современной европейской культуры, считает политолог."А то, что стало частью культуры, преодолеть очень сложно. Но русофобия у них уже была в начале предыдущего века, когда она называлась антисоветизм. Преодолели. И сейчас преодолеем. Просто это будет долго, тяжело и дорого. В первую очередь, для них. Ну, и нам придется дополнительные усилия прилагать", – добавил Журавлев.По мнению эксперта, выстраивать новые, более здоровые и взаимовыгодные отношения, Россия сможет с каждой отельной взятой европейской страной.О том, что Евросоюз входит в период полураспада, эксперты говорили еще до начала специальной военной операции на Украине, весной 2018 года, из-за событий в Италии. Позже, после начала СВО, политологи неоднократно высказывались о том, что у Европейского теперь союза только два пути, и один из них – к самоуничтожению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытаются обойти на повороте: США начинают войну с ЕС за новые рынкиЛавров: Европа в истерике требует участия в переговорах по УкраинеОстанется только Путин: Володин о будущем Зеленского и лидеров ЕС

https://crimea.ria.ru/20260202/povorot-ne-tuda-chto-budet-s-evrosoyuzom-iz-za-konflikta-s-rossiey-1152720364.html

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), европа, мнения, политика, внешняя политика, дмитрий журавлев