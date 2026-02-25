Рейтинг@Mail.ru
Атакующие глухари в Брюсселе уничтожат Евросоюз – политолог - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Атакующие глухари в Брюсселе уничтожат Евросоюз – политолог
Атакующие глухари в Брюсселе уничтожат Евросоюз – политолог - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Атакующие глухари в Брюсселе уничтожат Евросоюз – политолог
У Евросоюза в нынешней форме его существования нет будущего, но шансы спастись еще остаются. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог... РИА Новости Крым, 25.02.2026
Есть ли у Евросоюза шансы сохраниться после СВО – политолог Дмитрий Журавлев
Есть ли у Евросоюза шансы сохраниться после СВО – политолог Дмитрий Журавлев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. У Евросоюза в нынешней форме его существования нет будущего, но шансы спастись еще остаются. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Спасти ЕС от распада, по его мнению, поможет лишь реформирование и модернизация в соответствии с требованиями нового времени. При этом самой Европе выгодно учитывать интересы России, а, это значит, что развитию и процветанию ЕС вряд ли поможет единство в русофобии, которая, в некотором смысле уже стала частью современной европейской культуры, считает политолог."А то, что стало частью культуры, преодолеть очень сложно. Но русофобия у них уже была в начале предыдущего века, когда она называлась антисоветизм. Преодолели. И сейчас преодолеем. Просто это будет долго, тяжело и дорого. В первую очередь, для них. Ну, и нам придется дополнительные усилия прилагать", – добавил Журавлев.По мнению эксперта, выстраивать новые, более здоровые и взаимовыгодные отношения, Россия сможет с каждой отельной взятой европейской страной.О том, что Евросоюз входит в период полураспада, эксперты говорили еще до начала специальной военной операции на Украине, весной 2018 года, из-за событий в Италии. Позже, после начала СВО, политологи неоднократно высказывались о том, что у Европейского теперь союза только два пути, и один из них – к самоуничтожению.
Атакующие глухари в Брюсселе уничтожат Евросоюз – политолог

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. У Евросоюза в нынешней форме его существования нет будущего, но шансы спастись еще остаются. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.
"ЕС глупеет фантастически... Он многие годы был "нашлепкой" над национальными государствами: ни за что не отвечал, ничего не решал. Сейчас же он все полномочия себе забрал, а люди те же остались. И эти атакующие глухари, которые сидели всегда в Брюсселе и никогда ничего не делали, теперь решения принимают. Поэтому я не думаю, что у нынешней формы ЕС большое будущее", – прокомментировал Журавлев.
Спасти ЕС от распада, по его мнению, поможет лишь реформирование и модернизация в соответствии с требованиями нового времени. При этом самой Европе выгодно учитывать интересы России, а, это значит, что развитию и процветанию ЕС вряд ли поможет единство в русофобии, которая, в некотором смысле уже стала частью современной европейской культуры, считает политолог.
"А то, что стало частью культуры, преодолеть очень сложно. Но русофобия у них уже была в начале предыдущего века, когда она называлась антисоветизм. Преодолели. И сейчас преодолеем. Просто это будет долго, тяжело и дорого. В первую очередь, для них. Ну, и нам придется дополнительные усилия прилагать", – добавил Журавлев.
По мнению эксперта, выстраивать новые, более здоровые и взаимовыгодные отношения, Россия сможет с каждой отельной взятой европейской страной.
"Я думаю, с каждой страной в отдельности будет легче договориться, чем с ЕС в целом", –резюмировал он.
О том, что Евросоюз входит в период полураспада, эксперты говорили еще до начала специальной военной операции на Украине, весной 2018 года, из-за событий в Италии. Позже, после начала СВО, политологи неоднократно высказывались о том, что у Европейского теперь союза только два пути, и один из них – к самоуничтожению.
