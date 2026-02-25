Рейтинг@Mail.ru
Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области - РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/armiya-rossii-vybila-vsu-iz-sela-grafskoe-v-kharkovskoy-oblasti-1153466936.html
Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
Российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151083974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7df346cffccc8371613b5990ef89f9fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Накануне российские военные освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
РИА Новости Крым
Новости
россия, министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии
Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области

Армия России освободила населенный пункт Графское в Харьковской области - Минобороны

12:37 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области", - говорится в сообщении.
Накануне российские военные освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".
Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
Россия Министерство обороны РФ Новости СВО Харьковская область Вооруженные силы России
 
