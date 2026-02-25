https://crimea.ria.ru/20260225/armiya-rossii-vybila-vsu-iz-sela-grafskoe-v-kharkovskoy-oblasti-1153466936.html

Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области

Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области

Российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T12:37

2026-02-25T12:37

2026-02-25T12:37

россия

министерство обороны рф

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151083974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7df346cffccc8371613b5990ef89f9fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Накануне российские военные освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии