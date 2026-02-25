https://crimea.ria.ru/20260225/armiya-rossii-vybila-vsu-iz-sela-grafskoe-v-kharkovskoy-oblasti-1153466936.html
Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
Российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль село Графское в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Накануне российские военные освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
