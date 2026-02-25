https://crimea.ria.ru/20260225/armiya-rf-likvidirovala-1300-ukrainskikh-boevikov-i-razbila-sklady-bpla-1153473402.html

Армия РФ ликвидировала 1300 украинских боевиков и разбила склады БПЛА

Армия РФ ликвидировала 1300 украинских боевиков и разбила склады БПЛА - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Армия РФ ликвидировала 1300 украинских боевиков и разбила склады БПЛА

Армия России ударила по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, и местам хранения вражеских БПЛА дальнего действия... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T13:41

2026-02-25T13:41

2026-02-25T13:41

новости сво

вооруженные силы россии

армия и флот

министерство обороны рф

потери всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153091910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc184302043fc3b1551c93eb7d78265.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Армия России ударила по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, и местам хранения вражеских БПЛА дальнего действия. За минувшие сутки в зоне проведения спецоперации киевский режим потерял 1345 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Графское Харьковской области. Также на этом направлении нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое. В Сумской области нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Паламаревка, Благодатовка, Новоосиново, Староверовка, Грушевка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Веролюбовка, Краматорск, Никифоровка, Алексеево-Дружковка и Константиновка ДНР. Противник потерял до 140 военнослужащих.Воины группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Марьевка, Торское, Белицкое, Красноярское, Новопавловка, Ленина, Сергеевка, Кучеров Яр, Гришино, Доброполье ДНР и Межевая Днепропетровской области. Враг потерял до 390 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Зеленая Диброва, Долинка, Комсомольское, Любицкое, Чаривное, Барвиновка Запорожской области, Александровка, Орестополь и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 355 военнослужащих.Бойцы подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих.Также за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канада передает Киеву еще $2 миллиарда и продлевает обучение боевиковВойска и ядерное оружие Британии для Украины: чего добивается ЛондонЗеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, потери всу , новости, инфографика