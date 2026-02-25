Рейтинг@Mail.ru
Алкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года
Алкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года
Алкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Причинами пожаров в Крыму в этом году чаще всего становилось неосторожное обращение с огнем при алкогольном опьянении и курении в постели. Огонь унес жизни 12 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.При этом, по словам Скуртула, с начала года количество пожаров сократилось на 9 процентов. В целом же за пятилетний период наблюдается снижение статистики по погибшим от пожаров на 30%, добавил Скуртул, и назвал алгоритм действий в случае ЧП."При обнаружении пожара, независимо в помещении, либо на открытой территории, в первую очередь необходимо позвонить в подразделение пожарной охраны. Основной телефон - 101 - это непосредственно пожарная часть, и 112 - это единая диспетчерская служба, которая принимает сигналы о всех чрезвычайных происшествиях… После вызова пожарной охраны, нужно попытаться эвакуировать пострадавших в безопасную зону, и только после этого попытаться ликвидировать пожар собственными силами", - рекомендовал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Жилой дом спасли от огня и взрыва газовых баллонов под БахчисараемРебенок и трое взрослых спасены на пожаре в многоэтажке в СевастополеВ Джанкойском районе Крыма произошел пожар в жилом доме
06:58 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Причинами пожаров в Крыму в этом году чаще всего становилось неосторожное обращение с огнем при алкогольном опьянении и курении в постели. Огонь унес жизни 12 человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.

"Причина практически никогда не меняется - это неосторожное обращение с огнем. Около 75-80% ежегодно погибших по причине неосторожного обращения с огнем, в большей степени - при алкогольном опьянении, с сигаретой в постели", - рассказал он.

При этом, по словам Скуртула, с начала года количество пожаров сократилось на 9 процентов.

"Вместе с тем, произошло больше 100 пожаров. Погибли 12 человек в этом году, 12 - в прошлом. Детской гибели, слава богу, не допущено", - отметил он.

В целом же за пятилетний период наблюдается снижение статистики по погибшим от пожаров на 30%, добавил Скуртул, и назвал алгоритм действий в случае ЧП.
"При обнаружении пожара, независимо в помещении, либо на открытой территории, в первую очередь необходимо позвонить в подразделение пожарной охраны. Основной телефон - 101 - это непосредственно пожарная часть, и 112 - это единая диспетчерская служба, которая принимает сигналы о всех чрезвычайных происшествиях… После вызова пожарной охраны, нужно попытаться эвакуировать пострадавших в безопасную зону, и только после этого попытаться ликвидировать пожар собственными силами", - рекомендовал он.
