Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть" - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть"
Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть" - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть"
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому медаль "За мужество и доблесть". Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T12:15
2026-02-25T12:17
константин михальчевский
сергей аксенов
крым
новости крыма
награды
международная медиагруппа "россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому медаль "За мужество и доблесть". Об этом он написал в своем Telegram-канале.Он также отметил, высокий профессионализм, смелость и личное мужество Михальчевского.22 июля 2023 года в Запорожской области ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, среди которых был Михальчевский, который получил ранение. Тогда погиб военкор Ростислав Журавлев, также были ранены сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.В 2023 году Константин Михальчевский указом президента награжден орденом Мужества, а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга в зоне СВО.
крым
Новости
константин михальчевский, сергей аксенов, крым, новости крыма, награды, международная медиагруппа "россия сегодня"
Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть"

Аксенов вручил военкору РИА Новости Михальчевскому медаль "За мужество и доблесть"

12:15 25.02.2026 (обновлено: 12:17 25.02.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил госнаграду Республики Крым "За мужество и доблесть" корреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил госнаграду Республики Крым За мужество и доблесть корреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому медаль "За мужество и доблесть". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Вручил государственную награду Республики Крым – медаль "За мужество и доблесть" – известному фотокорреспонденту, талантливому и мужественному человеку Константину Владимировичу Михальчевскому. В феврале и марте 2014 года Константин Владимирович ярко проявил эти качества, выполняя свой профессиональный долг. Он был в самом центре событий и много сделал для объективного освещения Крымской весны", - написал Аксенов.
Он также отметил, высокий профессионализм, смелость и личное мужество Михальчевского.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил госнаграду Республики Крым "За мужество и доблесть" корреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил госнаграду Республики Крым За мужество и доблесть корреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
22 июля 2023 года в Запорожской области ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, среди которых был Михальчевский, который получил ранение. Тогда погиб военкор Ростислав Журавлев, также были ранены сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
В 2023 году Константин Михальчевский указом президента награжден орденом Мужества, а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга в зоне СВО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
 
Константин МихальчевскийСергей АксеновКрымНовости КрымаНаградыМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
Лента новостейМолния