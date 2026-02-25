https://crimea.ria.ru/20260225/aksenov-vruchil-voenkoru-ria-novosti-medal-za-muzhestvo-i-doblest-1153466023.html

Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть"

Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть" - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть"

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому медаль "За мужество и доблесть". Об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 25.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов вручил фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому медаль "За мужество и доблесть". Об этом он написал в своем Telegram-канале.Он также отметил, высокий профессионализм, смелость и личное мужество Михальчевского.22 июля 2023 года в Запорожской области ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, среди которых был Михальчевский, который получил ранение. Тогда погиб военкор Ростислав Журавлев, также были ранены сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.В 2023 году Константин Михальчевский указом президента награжден орденом Мужества, а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга в зоне СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

