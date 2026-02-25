Рейтинг@Mail.ru
Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/agrarii-so-shkolnoy-skami-v-krymu-otkryvayut-agrotekhnoklassy-1153477778.html
Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы
Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы
РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T16:14
2026-02-25T16:28
новости крыма
крым
сельское хозяйство
школа
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153479562_0:140:2730:1677_1920x0_80_0_0_fc185de9efb4b80964381becf16d254f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым."Раньше мы с природой были более едины, что ли, больше работали на земле – копали, сеяли, а современные дети оторваны от земли и сельскохозяйственных работ, но им это все интересно! Иногда они, изучив тот или иной вопрос в интернете, даже знают больше, чем я. (Смеется). А еще они тонко чувствуют. Помню, однажды рассказываю классу, как правильно ухаживать за деревьями, а мне мальчик один говорит: "Так вы на травке стоите! Ей больно". Вот такие они. Но им очень интересно работать на земле, что-то выращивать", – делится с корреспондентом РИА Новости Крым садовник лицея Крымской весны в Симферопольском районе Анатолий Карагод.Ягодные грядки в школьной теплицеВот уже полгода в этом учебном учреждении работает пробный агротехнологический класс. Ученики профильного седьмого класса высаживают в теплице землянику садовую и лимоны, а еще амарант, дуб, сосну крымскую и павловнию. Но при этом все ученики лицея ухаживают за газонами, деревьями и клумбами. Всего на территории порядка 150 различных культур. Совсем скоро начнутся весенние работы – побелка деревьев и перекопка приствольных кругов.Садовник вздыхает, что теплица еще в процессе строительства, поэтому в ней нет специальной подсветки, из-за чего ягодки созревают не такими сладкими, как бы хотелось. Но как только выглянет солнышко, она сахар обязательно наберет.Глядя на алые ягоды земляники, ученик1-К класса Матвей Игнатенко признается корреспонденту РИА Новости Крым, что очень любит клубнику. Хотел бы сорвать с грядки ягодку-другую, но скромничает. Еще признается: вот было бы здорово, если в школьной теплице научились выращивать бананы. Он бы помог. Но пока же он посеял в горшочек семена сосны крымской. Это случилось еще в сентябре. И теперь мальчишка время от времени наведываются в теплицу, чтобы проверить, как растет его сеянец. Через два-три года, когда деревце окрепнет, его пересадят открытый грунт."Все первые классы передали свои сосны старшему агроклассу. И я доверил свой саженец. Старшеклассники должны за ним ухаживать. А мы посадили. Вначале мы положили под низ горшка камешки, засыпали землей, положили семечко, полили водой и насыпали удобрения. И теперь сосенки маленькие начинают появляться", – рассказывает первоклассник корреспондентам РИА Новости Крым.И пусть банановых пальм в теплице пока нет, но молодое лимонное деревце цветет вовсю. А чуть в стороне семиклассники возятся с сеянцами амаранта, дуба и павловнии."Павловния – это дерево будущего! Оно очень быстро растет, за один год может вырасти до трех метров. А за четыре года – до 18-20 метров. Оно популярно своими колокольчиковыми соцветиями и фиолетово-сиреневым оттенком. Древесина очень легкая и прочная. Используется в изготовлении мебели и музыкальных инструментов. Павловния очень любит солнце", – делится с журналистами своими знаниями ученик 7-Б класса Михаил Лежник.Ученики с аграрными знаниямиПо информации регионального минсельхоза, в Крыму в этом году появится пять новых агротехнологических классов в школах Симферопольского, Первомайского и Бахчисарайского районов. Это будет возможно в рамках реализации федерального проекта "Кадры в АПК". Так, планируется предоставление субсидии заказчикам, участвующим в реализации проектов по созданию агротехнологических классов, в размере 19,8 млн рублей.В профильных классах преподаватели будут готовить будущих специалистов для сельского хозяйства, популяризировать аграрные профессии среди молодежи. Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, выпускники таких классов должны иметь возможность "бесшовного" поступления в аграрные колледжи и вузы.От уже имеющихся агроклассов агротехнологические классы будут оборудованы и доукомплектованы по стандартам министерства сельского хозяйства Российской Федерации.Отвечая на вопрос о том, какие знания школьники будут получать в профильных классах, глава крымского минсельхоза сказал, что для Крыма есть несколько ключевых направлений. Это генетика, селекция, растениеводство, а также животноводство и птицеводство, потому что в Крыму это развито. "И хотелось бы, конечно, в некоторых агроклассах увидеть направление, связанное с аквакультурой", – уточнил министр.В классах, в зависимости от специалитета, установят нужное оборудования и приборы, а также снабдят семенами и биопрепаратами, добавил он.Развитие агроклассов на территории Республики Крым является одной из приоритетных задач в системе среднего общего и дополнительного образования. Создание современных учебно-опытных хозяйств позволяет решать комплекс стратегических задач: восполнение дефицита квалифицированных кадров в агропромышленном секторе, внедрение профориентационных механизмов на этапе школьного обучения, а также позволит популяризировать аграрные профессии среди молодежи, уточнили в региональном минсельхозе.Агроклассы помогут привлекать больше людей для поступления на сельхознаправления в университетах, а после и работать на производствах республики. Подготовка кадров остается краеугольным камнем развития отрасли, подчеркивал ранее Кратюк.Во всех сельских школах Севастополя также планировали создавать теплицы и открывать так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже летом работать на сельхозпредприятиях города. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.В некоторых школах Севастополя уже работают так называемые агроклассы. В созданных при образовательных учреждениях теплицах и небольших лабораториях ребята имеют возможность постигать азы сельскохозяйственной науки. По мнению губернатора, такая учебная база должна быть в каждой сельской школе региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курсМолодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублейВ Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153479562_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bc0018efeae8e61f98816063c6506ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, видео, крым, сельское хозяйство, школа, образование в крыму и севастополе
Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы

В Крыму школьники в агроклассах учатся высаживать клубнику и многолетние деревья

16:14 25.02.2026 (обновлено: 16:28 25.02.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым.
"Раньше мы с природой были более едины, что ли, больше работали на земле – копали, сеяли, а современные дети оторваны от земли и сельскохозяйственных работ, но им это все интересно! Иногда они, изучив тот или иной вопрос в интернете, даже знают больше, чем я. (Смеется). А еще они тонко чувствуют. Помню, однажды рассказываю классу, как правильно ухаживать за деревьями, а мне мальчик один говорит: "Так вы на травке стоите! Ей больно". Вот такие они. Но им очень интересно работать на земле, что-то выращивать", – делится с корреспондентом РИА Новости Крым садовник лицея Крымской весны в Симферопольском районе Анатолий Карагод.

Ягодные грядки в школьной теплице

Вот уже полгода в этом учебном учреждении работает пробный агротехнологический класс. Ученики профильного седьмого класса высаживают в теплице землянику садовую и лимоны, а еще амарант, дуб, сосну крымскую и павловнию. Но при этом все ученики лицея ухаживают за газонами, деревьями и клумбами. Всего на территории порядка 150 различных культур. Совсем скоро начнутся весенние работы – побелка деревьев и перекопка приствольных кругов.

"В подмогу нам построили теплицу. Здесь мы испытываем, подбираем сорта клубники, которые будут сладенькие, вкусные и полезные. Пока только для тех, кто пришел в теплицу. Но если в перспективе урожай будет щедрым, обеспечим и нашу столовую", – говорит, показывая свои владения Анатолий Никитович.

Садовник вздыхает, что теплица еще в процессе строительства, поэтому в ней нет специальной подсветки, из-за чего ягодки созревают не такими сладкими, как бы хотелось. Но как только выглянет солнышко, она сахар обязательно наберет.
Глядя на алые ягоды земляники, ученик1-К класса Матвей Игнатенко признается корреспонденту РИА Новости Крым, что очень любит клубнику. Хотел бы сорвать с грядки ягодку-другую, но скромничает. Еще признается: вот было бы здорово, если в школьной теплице научились выращивать бананы. Он бы помог. Но пока же он посеял в горшочек семена сосны крымской. Это случилось еще в сентябре. И теперь мальчишка время от времени наведываются в теплицу, чтобы проверить, как растет его сеянец. Через два-три года, когда деревце окрепнет, его пересадят открытый грунт.
"Все первые классы передали свои сосны старшему агроклассу. И я доверил свой саженец. Старшеклассники должны за ним ухаживать. А мы посадили. Вначале мы положили под низ горшка камешки, засыпали землей, положили семечко, полили водой и насыпали удобрения. И теперь сосенки маленькие начинают появляться", – рассказывает первоклассник корреспондентам РИА Новости Крым.
И пусть банановых пальм в теплице пока нет, но молодое лимонное деревце цветет вовсю. А чуть в стороне семиклассники возятся с сеянцами амаранта, дуба и павловнии.
"Павловния – это дерево будущего! Оно очень быстро растет, за один год может вырасти до трех метров. А за четыре года – до 18-20 метров. Оно популярно своими колокольчиковыми соцветиями и фиолетово-сиреневым оттенком. Древесина очень легкая и прочная. Используется в изготовлении мебели и музыкальных инструментов. Павловния очень любит солнце", – делится с журналистами своими знаниями ученик 7-Б класса Михаил Лежник.

Ученики с аграрными знаниями

По информации регионального минсельхоза, в Крыму в этом году появится пять новых агротехнологических классов в школах Симферопольского, Первомайского и Бахчисарайского районов. Это будет возможно в рамках реализации федерального проекта "Кадры в АПК". Так, планируется предоставление субсидии заказчикам, участвующим в реализации проектов по созданию агротехнологических классов, в размере 19,8 млн рублей.
В профильных классах преподаватели будут готовить будущих специалистов для сельского хозяйства, популяризировать аграрные профессии среди молодежи. Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, выпускники таких классов должны иметь возможность "бесшовного" поступления в аграрные колледжи и вузы.
"Да, в Крыму и раньше были агроклассы. Сначала их было порядка 110, сейчас это количество доведено до 140. Но это были агроклассы исключительно в рамках министерства образования. В текущем году же году в крымских школах минсельхозом республики будут созданы 5 агротехнологических классов", – сказал министр.
От уже имеющихся агроклассов агротехнологические классы будут оборудованы и доукомплектованы по стандартам министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Отвечая на вопрос о том, какие знания школьники будут получать в профильных классах, глава крымского минсельхоза сказал, что для Крыма есть несколько ключевых направлений. Это генетика, селекция, растениеводство, а также животноводство и птицеводство, потому что в Крыму это развито. "И хотелось бы, конечно, в некоторых агроклассах увидеть направление, связанное с аквакультурой", – уточнил министр.
В классах, в зависимости от специалитета, установят нужное оборудования и приборы, а также снабдят семенами и биопрепаратами, добавил он.
Развитие агроклассов на территории Республики Крым является одной из приоритетных задач в системе среднего общего и дополнительного образования. Создание современных учебно-опытных хозяйств позволяет решать комплекс стратегических задач: восполнение дефицита квалифицированных кадров в агропромышленном секторе, внедрение профориентационных механизмов на этапе школьного обучения, а также позволит популяризировать аграрные профессии среди молодежи, уточнили в региональном минсельхозе.
Агроклассы помогут привлекать больше людей для поступления на сельхознаправления в университетах, а после и работать на производствах республики. Подготовка кадров остается краеугольным камнем развития отрасли, подчеркивал ранее Кратюк.
Во всех сельских школах Севастополя также планировали создавать теплицы и открывать так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже летом работать на сельхозпредприятиях города. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.
В некоторых школах Севастополя уже работают так называемые агроклассы. В созданных при образовательных учреждениях теплицах и небольших лабораториях ребята имеют возможность постигать азы сельскохозяйственной науки. По мнению губернатора, такая учебная база должна быть в каждой сельской школе региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курс
Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей
В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
 
Новости КрымаКрымСельское хозяйствоШколаОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым
17:17Новые поезда запустят из Москвы и Смоленска в Крым
17:05В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие
16:48Крым вышел на рекорд по налоговым доходам
16:38Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России
16:31На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании
16:20В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны
16:14Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы
16:03На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай
15:55Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов
15:47Лидер керченской ячейки "Свидетели Иеговы"* сядет на шесть лет
15:35Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетях
15:23Главный логист воздушных сил ВСУ попался на взятке в $320 тысяч
15:17В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США
15:02Уникальные препараты от рака и аллергии появятся на рынке РФ в 2027 году
14:55Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства
14:49До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
14:41Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО снизилась до 502,1 млрд рублей
14:27Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия
14:16Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась
Лента новостейМолния