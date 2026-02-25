https://crimea.ria.ru/20260225/agrarii-so-shkolnoy-skami-v-krymu-otkryvayut-agrotekhnoklassy-1153477778.html

Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы

Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы

РИА Новости Крым, 25.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым."Раньше мы с природой были более едины, что ли, больше работали на земле – копали, сеяли, а современные дети оторваны от земли и сельскохозяйственных работ, но им это все интересно! Иногда они, изучив тот или иной вопрос в интернете, даже знают больше, чем я. (Смеется). А еще они тонко чувствуют. Помню, однажды рассказываю классу, как правильно ухаживать за деревьями, а мне мальчик один говорит: "Так вы на травке стоите! Ей больно". Вот такие они. Но им очень интересно работать на земле, что-то выращивать", – делится с корреспондентом РИА Новости Крым садовник лицея Крымской весны в Симферопольском районе Анатолий Карагод.Ягодные грядки в школьной теплицеВот уже полгода в этом учебном учреждении работает пробный агротехнологический класс. Ученики профильного седьмого класса высаживают в теплице землянику садовую и лимоны, а еще амарант, дуб, сосну крымскую и павловнию. Но при этом все ученики лицея ухаживают за газонами, деревьями и клумбами. Всего на территории порядка 150 различных культур. Совсем скоро начнутся весенние работы – побелка деревьев и перекопка приствольных кругов.Садовник вздыхает, что теплица еще в процессе строительства, поэтому в ней нет специальной подсветки, из-за чего ягодки созревают не такими сладкими, как бы хотелось. Но как только выглянет солнышко, она сахар обязательно наберет.Глядя на алые ягоды земляники, ученик1-К класса Матвей Игнатенко признается корреспонденту РИА Новости Крым, что очень любит клубнику. Хотел бы сорвать с грядки ягодку-другую, но скромничает. Еще признается: вот было бы здорово, если в школьной теплице научились выращивать бананы. Он бы помог. Но пока же он посеял в горшочек семена сосны крымской. Это случилось еще в сентябре. И теперь мальчишка время от времени наведываются в теплицу, чтобы проверить, как растет его сеянец. Через два-три года, когда деревце окрепнет, его пересадят открытый грунт."Все первые классы передали свои сосны старшему агроклассу. И я доверил свой саженец. Старшеклассники должны за ним ухаживать. А мы посадили. Вначале мы положили под низ горшка камешки, засыпали землей, положили семечко, полили водой и насыпали удобрения. И теперь сосенки маленькие начинают появляться", – рассказывает первоклассник корреспондентам РИА Новости Крым.И пусть банановых пальм в теплице пока нет, но молодое лимонное деревце цветет вовсю. А чуть в стороне семиклассники возятся с сеянцами амаранта, дуба и павловнии."Павловния – это дерево будущего! Оно очень быстро растет, за один год может вырасти до трех метров. А за четыре года – до 18-20 метров. Оно популярно своими колокольчиковыми соцветиями и фиолетово-сиреневым оттенком. Древесина очень легкая и прочная. Используется в изготовлении мебели и музыкальных инструментов. Павловния очень любит солнце", – делится с журналистами своими знаниями ученик 7-Б класса Михаил Лежник.Ученики с аграрными знаниямиПо информации регионального минсельхоза, в Крыму в этом году появится пять новых агротехнологических классов в школах Симферопольского, Первомайского и Бахчисарайского районов. Это будет возможно в рамках реализации федерального проекта "Кадры в АПК". Так, планируется предоставление субсидии заказчикам, участвующим в реализации проектов по созданию агротехнологических классов, в размере 19,8 млн рублей.В профильных классах преподаватели будут готовить будущих специалистов для сельского хозяйства, популяризировать аграрные профессии среди молодежи. Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк, выпускники таких классов должны иметь возможность "бесшовного" поступления в аграрные колледжи и вузы.От уже имеющихся агроклассов агротехнологические классы будут оборудованы и доукомплектованы по стандартам министерства сельского хозяйства Российской Федерации.Отвечая на вопрос о том, какие знания школьники будут получать в профильных классах, глава крымского минсельхоза сказал, что для Крыма есть несколько ключевых направлений. Это генетика, селекция, растениеводство, а также животноводство и птицеводство, потому что в Крыму это развито. "И хотелось бы, конечно, в некоторых агроклассах увидеть направление, связанное с аквакультурой", – уточнил министр.В классах, в зависимости от специалитета, установят нужное оборудования и приборы, а также снабдят семенами и биопрепаратами, добавил он.Развитие агроклассов на территории Республики Крым является одной из приоритетных задач в системе среднего общего и дополнительного образования. Создание современных учебно-опытных хозяйств позволяет решать комплекс стратегических задач: восполнение дефицита квалифицированных кадров в агропромышленном секторе, внедрение профориентационных механизмов на этапе школьного обучения, а также позволит популяризировать аграрные профессии среди молодежи, уточнили в региональном минсельхозе.Агроклассы помогут привлекать больше людей для поступления на сельхознаправления в университетах, а после и работать на производствах республики. Подготовка кадров остается краеугольным камнем развития отрасли, подчеркивал ранее Кратюк.Во всех сельских школах Севастополя также планировали создавать теплицы и открывать так называемые агроклассы, воспитанники которых смогут уже летом работать на сельхозпредприятиях города. Соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства.В некоторых школах Севастополя уже работают так называемые агроклассы. В созданных при образовательных учреждениях теплицах и небольших лабораториях ребята имеют возможность постигать азы сельскохозяйственной науки. По мнению губернатора, такая учебная база должна быть в каждой сельской школе региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Читайте также на РИА Новости Крым:От зерна к садам и морю: Крым готовит новый аграрный курсМолодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублейВ Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу

