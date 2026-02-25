https://crimea.ria.ru/20260225/69-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-i-regionami-rossii-1153460098.html

21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем

21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 25.02.2026

21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем

Новая атака ВСУ на Крым отражена силами противовоздушной обороны России. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T07:32

2026-02-25T07:32

2026-02-25T07:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Новая атака ВСУ на Крым отражена силами противовоздушной обороны России. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА. 24 – над территорией Брянской,️ 14 – над Смоленской областями, по три – над территорией Тульской и Орловской областей, а также по одному над Курской, Калужской, Белгородской областями и над Московским регионом, добавили в оборонном ведомстве.Накануне ВСУ трижды пытались ударить по Крыму. Утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Днем еще четыре вражеских дрона были уничтожены над Черным морем, а вечером - еще восемь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

2026

Новости

