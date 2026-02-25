Рейтинг@Mail.ru
21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/69-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-i-regionami-rossii-1153460098.html
21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем
21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 25.02.2026
21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем
Новая атака ВСУ на Крым отражена силами противовоздушной обороны России. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T07:32
2026-02-25T07:43
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
пво
атаки всу
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Новая атака ВСУ на Крым отражена силами противовоздушной обороны России. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА. 24 – над территорией Брянской,️ 14 – над Смоленской областями, по три – над территорией Тульской и Орловской областей, а также по одному над Курской, Калужской, Белгородской областями и над Московским регионом, добавили в оборонном ведомстве.Накануне ВСУ трижды пытались ударить по Крыму. Утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Днем еще четыре вражеских дрона были уничтожены над Черным морем, а вечером - еще восемь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пво, атаки всу, новости сво
21 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем за ночь уничтожили 21 беспилотник

07:32 25.02.2026 (обновлено: 07:43 25.02.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Новая атака ВСУ на Крым отражена силами противовоздушной обороны России. В ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и три – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА. 24 – над территорией Брянской,️ 14 – над Смоленской областями, по три – над территорией Тульской и Орловской областей, а также по одному над Курской, Калужской, Белгородской областями и над Московским регионом, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне ВСУ трижды пытались ударить по Крыму. Утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
Днем еще четыре вражеских дрона были уничтожены над Черным морем, а вечером - еще восемь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПВОАтаки ВСУНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте
09:48Запорожская область частично обесточена
09:40Симферополь парализовали 8-балльные пробки
09:38Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света
09:33Британия пыталась получить секретные сведения о флоте СССР в 41-42 годах
09:28В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах
09:13Как Сталин отреагировал на Фултонскую речь Черчилля
09:02США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
08:51Украину "захлестнут" столкновения между бандами экс-боевиков – политолог
08:40Пригород Симферополя обесточен
08:24В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение
08:12Европа отказывается ввести войска на Украину без разрешения Путина – СМИ
07:59Ко дню рождения Леси Украинки: почему в Крыму не отменяют историю
07:3221 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем
07:21Сделка с Ираном и конфликт на Украине: главное из речи Трампа в Конгрессе
06:58Алкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года
06:29В Турции разбился F-16 – погиб пилот
06:09Атакующие глухари в Брюсселе уничтожат Евросоюз – политолог
00:01Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 февраля
Лента новостейМолния