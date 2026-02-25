https://crimea.ria.ru/20260225/13-letnyaya-devochka-postradala-v-dtp-v-sevastopole-1153464240.html

13-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе

2026-02-25T11:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Вакуленчука в результате аварии, которую спровоцировал неопытный водитель, пострадала 13-летняя школьница. Сейчас Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.Авария произошла во вторник в 20:45. По данным правоохранителей, 26-летний водитель со стажем управления менее двух лет, управляя автомобилем Nissan, совершал поворот на желтый сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Suzuki, которым управляла 43-летняя женщина.В ГАИ подчеркнули, что оба водителя на момент аварии были трезвые.Утром в среду один человек пострадал в столкновении двух иномарок в Севастополе. Предварительно установлено, что 51-летняя водитель BMW не справилась с управлением на мокрой дороге и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Cherry.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купил себе машину: в Бахчисарае задержали пьяного подростка без правВ Крыму в ДТП пострадали 18 человекДело о смертельном ДТП под Судаком: водитель был пьян и без прав

