13-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
13-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
13-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.02.2026
13-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
В Севастополе на улице Вакуленчука в результате аварии, которую спровоцировал неопытный водитель, пострадала 13-летняя школьница. Сейчас Госавтоинспекция... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T11:31
2026-02-25T11:31
ситуация на дорогах крыма
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
дети
госавтоинспекция севастополя
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Вакуленчука в результате аварии, которую спровоцировал неопытный водитель, пострадала 13-летняя школьница. Сейчас Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.Авария произошла во вторник в 20:45. По данным правоохранителей, 26-летний водитель со стажем управления менее двух лет, управляя автомобилем Nissan, совершал поворот на желтый сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Suzuki, которым управляла 43-летняя женщина.В ГАИ подчеркнули, что оба водителя на момент аварии были трезвые.Утром в среду один человек пострадал в столкновении двух иномарок в Севастополе. Предварительно установлено, что 51-летняя водитель BMW не справилась с управлением на мокрой дороге и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Cherry.
13-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе

В Севастополе в ДТП пострадала 13-летняя девочка

11:31 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Вакуленчука в результате аварии, которую спровоцировал неопытный водитель, пострадала 13-летняя школьница. Сейчас Госавтоинспекция выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Авария произошла во вторник в 20:45. По данным правоохранителей, 26-летний водитель со стажем управления менее двух лет, управляя автомобилем Nissan, совершал поворот на желтый сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Suzuki, которым управляла 43-летняя женщина.
"В результате ДТП 13-летняя пассажирка автомобиля Suzuki получила телесные повреждения и доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В ГАИ подчеркнули, что оба водителя на момент аварии были трезвые.
Утром в среду один человек пострадал в столкновении двух иномарок в Севастополе. Предварительно установлено, что 51-летняя водитель BMW не справилась с управлением на мокрой дороге и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Cherry.
