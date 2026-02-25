Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокам
После слов Путина о подготовке подрывов Турецкого и Голубого потоков их вероятность низка
18:27 25.02.2026 (обновлено: 19:31 25.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Заявление президента РФ Владимира Путина о готовящемся подрыве "Турецкого потока" и "Голубого потока" в Черном море было не только предупреждением, но и своеобразным призывом к торгово-экономическим партнерам России объединить усилия и предпринять превентивные меры. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Накануне президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".
"Я полагаю, поскольку президент сделал такое заявление, то с этого самого момента вероятность подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков довольно низка", – поделился мнением политолог.
По его мнению, публичное заявление об очередной готовящейся диверсии президент России сделал для того, "чтобы основательно напрячь наших торгово-экономических партнеров. И в первую очередь Турцию, которая получает существенные прибыли от "Турецкого потока" и не только", добавил Манойло.
"И если подобного рода безумная авантюра готовится украинскими спецслужбами и стоящими за ней спецслужбами еще какой-нибудь страны или стран – а я так полагаю, европейских, – то в дело по противодействию этой авантюре включатся и турецкие спецслужбы. То есть спецслужбы тех стран, которые получают прибыль от сотрудничества и взаимодействия с Российской Федерацией. Тогда будет встречный удар", – пояснил свою позицию эксперт.
Он подчеркнул, что заявление президента России является еще одним примером реализации оперативной информации, полученной от специальных служб.
Такой же прием под названием "информационная прививка", по словам Манойло, использовало пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, которое на днях сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие.
В ноябре 2025 года глава СВР Сергей Нарышкин заявил о том, что британская разведка готовит диверсии на Черном море. Как сообщил источник РИА Новости, Анкара ознакомилась с заявлением о газопроводах, и дальнейшая координация по этому вопросу будет вестись в закрытом формате.
