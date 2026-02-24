Рейтинг@Mail.ru
Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе
Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала обладателем диплома II степени XIV Международного конкурса "Город в зеркале СМИ –... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала обладателем диплома II степени XIV Международного конкурса "Город в зеркале СМИ – 2025".Она завоевала диплом в номинации "Я живу в умном городе!", в которой рассматривались публикации о повышении эффективности управления и качества жизни населения, укреплении межнациональных связей, туристических достопримечательностях города и инфраструктуры, формировании комфортной городской среды.На конкурс от РИА Новости Крым были представлены репортаж о том, как в Коктебеле реконструируют набережную, а также большое интервью главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова.Конкурс "Город в зеркале СМИ" организован Международной Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ при поддержке Ассамблеи Народов Мира, Союза журналистов России, Делового Центра экономического развития СНГ, Центра содействия устойчивому развитию городов "Мегаполис XXI век". Он проводится для привлечения внимания широкой общественности к развитию всестороннего сотрудничества между городами и регионами, а также обмену опытом реализации проектов для устойчивого развития городов на территории СНГ, ЕАЭС и БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
риа новости крым, конкурс, журналистика, сми, новости крыма, крым
Журналист РИА Новости Крым победила в международном конкурсе

Журналист РИА Новости Крым стала победителем международного конкурса

13:55 24.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Makeev DmitriyШеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости Крым . Makeev Dmitriy
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Шеф-редактор специальных проектов сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова стала обладателем диплома II степени XIV Международного конкурса "Город в зеркале СМИ – 2025".
Она завоевала диплом в номинации "Я живу в умном городе!", в которой рассматривались публикации о повышении эффективности управления и качества жизни населения, укреплении межнациональных связей, туристических достопримечательностях города и инфраструктуры, формировании комфортной городской среды.
На конкурс от РИА Новости Крым были представлены репортаж о том, как в Коктебеле реконструируют набережную, а также большое интервью главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова.
"Рада, что работа нашей редакции была оценена по достоинству. Иногда за глобальным и мировым мы забываем о том, что жизнь стран строится на жизни отдельных муниципалитетов: каждый город живет благодаря его жителям и предназначен для них. А журналисты с помощью силы слова могут добиться тех или иных положительных изменений в муниципалитетах", - сказала Ольга Леонова.
Конкурс "Город в зеркале СМИ" организован Международной Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ при поддержке Ассамблеи Народов Мира, Союза журналистов России, Делового Центра экономического развития СНГ, Центра содействия устойчивому развитию городов "Мегаполис XXI век". Он проводится для привлечения внимания широкой общественности к развитию всестороннего сотрудничества между городами и регионами, а также обмену опытом реализации проектов для устойчивого развития городов на территории СНГ, ЕАЭС и БРИКС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
