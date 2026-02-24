https://crimea.ria.ru/20260224/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-15-gosorganizatsiy-v-krymu-1153451745.html
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму
Владимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, руководители администраций, а также в отношении 15 организаций, которые по мнению... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, руководители администраций, а также в отношении 15 организаций, которые по мнению Киева, якобы причастны к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы киевского режима.По его словам, российские государственные структуры якобы присвоили документы Национального архивного фонда Украины.В документе, в частности, идет речь об Архиве города Севастополя, Государственном архиве Крыма, госкомитете по делам архивов Республики Крым, Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, Российском военно-историческом обществе в Севастополе, а также о Российском военно-историческом обществе Крыма.В приложении также присутствуют государственные организации новых территорий – ДНР и ЛНР.21 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. В приложениях к документам фигурируют предприятия, связанные с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской деятельностью, а также личные данные россиян и граждан Ирана.
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму
Зеленский ввел санкции против российских ученых и государственных организаций в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, руководители администраций, а также в отношении 15 организаций, которые по мнению Киева, якобы причастны к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы киевского режима.
"Ввели санкции против культурной колонизации... Это не вопрос культуры как таковой, а составляющая гибридной войны, направленной на подрыв нашей идентичности и государственности", – заявил советник Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
По его словам, российские государственные структуры якобы присвоили документы Национального архивного фонда Украины.
В документе, в частности, идет речь об Архиве города Севастополя, Государственном архиве Крыма, госкомитете по делам архивов Республики Крым, Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, Российском военно-историческом обществе в Севастополе, а также о Российском военно-историческом обществе Крыма.
В приложении также присутствуют государственные организации новых территорий – ДНР и ЛНР.
21 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ
, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. В приложениях к документам фигурируют предприятия, связанные с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской деятельностью, а также личные данные россиян и граждан Ирана.
