Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму

Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму

Владимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, руководители администраций, а также в отношении 15 организаций, которые по мнению... РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T17:28

2026-02-24T17:28

2026-02-24T17:28

украина

владимир зеленский

политика

санкции

санкции против россии

крым

россия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, руководители администраций, а также в отношении 15 организаций, которые по мнению Киева, якобы причастны к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы киевского режима.По его словам, российские государственные структуры якобы присвоили документы Национального архивного фонда Украины.В документе, в частности, идет речь об Архиве города Севастополя, Государственном архиве Крыма, госкомитете по делам архивов Республики Крым, Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, Российском военно-историческом обществе в Севастополе, а также о Российском военно-историческом обществе Крыма.В приложении также присутствуют государственные организации новых территорий – ДНР и ЛНР.21 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. В приложениях к документам фигурируют предприятия, связанные с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской деятельностью, а также личные данные россиян и граждан Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

крым

россия

украина, владимир зеленский, политика, санкции, санкции против россии, крым, россия, новости