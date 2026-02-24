Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму
Владимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, руководители администраций, а также в отношении 15 организаций, которые по мнению... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T17:28
2026-02-24T17:28
украина
владимир зеленский
политика
санкции
санкции против россии
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, руководители администраций, а также в отношении 15 организаций, которые по мнению Киева, якобы причастны к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы киевского режима.По его словам, российские государственные структуры якобы присвоили документы Национального архивного фонда Украины.В документе, в частности, идет речь об Архиве города Севастополя, Государственном архиве Крыма, госкомитете по делам архивов Республики Крым, Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, Российском военно-историческом обществе в Севастополе, а также о Российском военно-историческом обществе Крыма.В приложении также присутствуют государственные организации новых территорий – ДНР и ЛНР.21 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. В приложениях к документам фигурируют предприятия, связанные с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской деятельностью, а также личные данные россиян и граждан Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
крым
россия
украина, владимир зеленский, политика, санкции, санкции против россии, крым, россия, новости
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму

Зеленский ввел санкции против российских ученых и государственных организаций в Крыму

17:28 24.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, руководители администраций, а также в отношении 15 организаций, которые по мнению Киева, якобы причастны к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". Соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы киевского режима.
"Ввели санкции против культурной колонизации... Это не вопрос культуры как таковой, а составляющая гибридной войны, направленной на подрыв нашей идентичности и государственности", – заявил советник Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
По его словам, российские государственные структуры якобы присвоили документы Национального архивного фонда Украины.
В документе, в частности, идет речь об Архиве города Севастополя, Государственном архиве Крыма, госкомитете по делам архивов Республики Крым, Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, Российском военно-историческом обществе в Севастополе, а также о Российском военно-историческом обществе Крыма.
В приложении также присутствуют государственные организации новых территорий – ДНР и ЛНР.
21 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. В приложениях к документам фигурируют предприятия, связанные с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской деятельностью, а также личные данные россиян и граждан Ирана.
УкраинаВладимир ЗеленскийПолитикаСанкцииСанкции против РоссииКрымРоссияНовости
 
