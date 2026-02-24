https://crimea.ria.ru/20260224/zelenskiy-pokazal-svoy-bunker-v-kieve-1153439264.html
Зеленский показал свой бункер в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский показал видео из бункера на ул. Банковой в Киеве, в котором он прятался два года с момента начала спецоперации. Видеоролик он выложил в своем Telegram-канале.Накануне Зеленский в интервью агентству "Франс Пресс" признался, что два года прятался в своем бункере и обещал показать его.Показанный Зеленским в его видеообращении бункер, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и другие.В ролике видно, что кабинет Зеленского не лишен комфорта. К примеру, в помещении стоит большое кожаное кресло. По словам главы киевского режима, в бункере также пряталась вся его команда. А сам он там проводил совещания с военными.Ранее социологический опрос на Украине показал рост недовольства действующей властью и снижение доверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Как следует из данных КМИС, почти половина жителей страны не хочет, чтобы нынешние чиновники оставались у власти после окончания конфликта. По результатам исследования, 42% опрошенных заявили, что ни один представитель нынешней администрации не должен сохранять свою должность.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский показал видео из бункера на ул. Банковой в Киеве, в котором он прятался два года с момента начала спецоперации. Видеоролик он выложил в своем Telegram-канале.
Накануне Зеленский в интервью агентству "Франс Пресс" признался, что два года прятался в своем бункере и обещал показать его.
Показанный Зеленским в его видеообращении бункер, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и другие.
В ролике видно, что кабинет Зеленского не лишен комфорта. К примеру, в помещении стоит большое кожаное кресло. По словам главы киевского режима, в бункере также пряталась вся его команда. А сам он там проводил совещания с военными.
Ранее социологический опрос на Украине показал
рост недовольства действующей властью и снижение доверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Как следует из данных КМИС, почти половина жителей страны не хочет, чтобы нынешние чиновники оставались у власти после окончания конфликта. По результатам исследования, 42% опрошенных заявили, что ни один представитель нынешней администрации не должен сохранять свою должность.
