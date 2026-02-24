Рейтинг@Mail.ru
Зеленский показал свой бункер в Киеве - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Зеленский показал свой бункер в Киеве
Зеленский показал свой бункер в Киеве - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Зеленский показал свой бункер в Киеве
Глава киевского режима Владимир Зеленский показал видео из бункера на ул. Банковой в Киеве, в котором он прятался два года с момента начала спецоперации... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T11:01
2026-02-24T11:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский показал видео из бункера на ул. Банковой в Киеве, в котором он прятался два года с момента начала спецоперации. Видеоролик он выложил в своем Telegram-канале.Накануне Зеленский в интервью агентству "Франс Пресс" признался, что два года прятался в своем бункере и обещал показать его.Показанный Зеленским в его видеообращении бункер, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и другие.В ролике видно, что кабинет Зеленского не лишен комфорта. К примеру, в помещении стоит большое кожаное кресло. По словам главы киевского режима, в бункере также пряталась вся его команда. А сам он там проводил совещания с военными.Ранее социологический опрос на Украине показал рост недовольства действующей властью и снижение доверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Как следует из данных КМИС, почти половина жителей страны не хочет, чтобы нынешние чиновники оставались у власти после окончания конфликта. По результатам исследования, 42% опрошенных заявили, что ни один представитель нынешней администрации не должен сохранять свою должность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогнозБунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут УкраинуВ Верховной раде Украины разоблачили ОПГ
Зеленский показал свой бункер в Киеве

Зеленский показал свой бункер на Банковой улице в центре Киева

11:01 24.02.2026
 
Бункер, где прячется Владимир Зеленский
Бункер, где прячется Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский показал видео из бункера на ул. Банковой в Киеве, в котором он прятался два года с момента начала спецоперации. Видеоролик он выложил в своем Telegram-канале.
Накануне Зеленский в интервью агентству "Франс Пресс" признался, что два года прятался в своем бункере и обещал показать его.
Бункер, где прячется Владимир Зеленский
Показанный Зеленским в его видеообращении бункер, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и другие.
Бункер, где прячется Владимир Зеленский
В ролике видно, что кабинет Зеленского не лишен комфорта. К примеру, в помещении стоит большое кожаное кресло. По словам главы киевского режима, в бункере также пряталась вся его команда. А сам он там проводил совещания с военными.
Бункер, где прячется Владимир Зеленский
Ранее социологический опрос на Украине показал рост недовольства действующей властью и снижение доверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Как следует из данных КМИС, почти половина жителей страны не хочет, чтобы нынешние чиновники оставались у власти после окончания конфликта. По результатам исследования, 42% опрошенных заявили, что ни один представитель нынешней администрации не должен сохранять свою должность.
