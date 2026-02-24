https://crimea.ria.ru/20260224/zaschita-krymskogo-arkheologa-butyagina-prosit-sud-otpustit-ego-pod-zalog-1153444895.html
Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
Защита крымского археолога Александра Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T14:14
2026-02-24T14:14
2026-02-24T14:14
александр бутягин
крым
археология
польша
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Защита крымского археолога Александра Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Маданну Пекарскую-Дронжек.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.И отметила, что защитник археолога подтверждает, что у того есть место пребывания в Польше и он обязуется присутствовать на каждом заседании.Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова Крымские ученые прокомментировали задержание БутягинаЧто спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение
Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
Защита крымского археолога Бутягина просит суд заменить содержание под стражей на залог