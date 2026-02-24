Рейтинг@Mail.ru
Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог - РИА Новости Крым, 24.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260224/zaschita-krymskogo-arkheologa-butyagina-prosit-sud-otpustit-ego-pod-zalog-1153444895.html
Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог
Защита крымского археолога Александра Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Защита крымского археолога Александра Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Маданну Пекарскую-Дронжек.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.И отметила, что защитник археолога подтверждает, что у того есть место пребывания в Польше и он обязуется присутствовать на каждом заседании.Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова Крымские ученые прокомментировали задержание БутягинаЧто спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение
Новости
александр бутягин, крым, археология, польша, новости
Защита крымского археолога Бутягина просит суд отпустить его под залог

Защита крымского археолога Бутягина просит суд заменить содержание под стражей на залог

14:14 24.02.2026
 
© РИА Новости КрымРуководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Защита крымского археолога Александра Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на судью Маданну Пекарскую-Дронжек.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
"Защита просит изменить меру пресечения на финансовый залог в сумме до 50 тысяч злотых, полицейский надзор и запрет покидать страну", – сказала судья.
И отметила, что защитник археолога подтверждает, что у того есть место пребывания в Польше и он обязуется присутствовать на каждом заседании.
Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
