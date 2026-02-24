https://crimea.ria.ru/20260224/zakharova-oprovergla-soobscheniya-o-narusheniyakh-budapeshtskogo-memoranduma-1153437109.html

Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума

Захарова опровергла сообщения о нарушениях Будапештского меморандума

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о нарушении Россией Будапештского меморандума. Об этом она заявила РИА Новости.Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что начав специальную военную операцию, Россия нарушила Будапештский меморандум. В ответ на это Захарова указала, что "Будапештский меморандум или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – акт, не являющийся международным договором – был подписан 5 декабря 1994 года главами России, Украины, США и Британии".Захарова отметила, что "одновременно с Меморандумом было принято совместное заявление руководителей России, Британии, США и Украины, в котором, среди прочего, подтверждалась значимость обязательств в рамках ОБСЕ, призванных противодействовать росту агрессивного национализма и шовинизма".Захарова подчеркнула, что "Россия на саммите ОБСЕ в Будапеште в 1994 году и в ходе мероприятий "на полях" этого саммита не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения, а положения Будапештского меморандума не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Донбасс и Новороссия к 2030 году должны выйти на среднероссийский уровеньВ Крыму ответили Зеленскому на желание "вернуть" полуостров дипломатиейПлан Трампа по Украине - СМИ раскрыли детали

