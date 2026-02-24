Рейтинг@Mail.ru
За неделю в Крыму в ДТП погиб один человек и 9 пострадали
Ситуация на дорогах Крыма
За неделю в Крыму в ДТП погиб один человек и 9 пострадали
За неделю в Крыму в ДТП погиб один человек и 9 пострадали - РИА Новости Крым, 24.02.2026
За неделю в Крыму в ДТП погиб один человек и 9 пострадали
С 16 по 22 февраля в Крыму произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, сообщает ГАИ республики. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T09:50
2026-02-24T09:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. С 16 по 22 февраля в Крыму произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, сообщает ГАИ республики.По данным полиции, в результате аварий один человек погиб и девять получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших один ребенок.Кроме того, пресечено 155 случаев управления автомобилями водителями в состоянии опьянения. 25 из них – повторные привлечения с последующим возбуждением уголовного дела.На прошлой неделе сообщалось, что на дорогах Крыма в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. С 16 по 22 февраля в Крыму произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, сообщает ГАИ республики.
По данным полиции, в результате аварий один человек погиб и девять получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших один ребенок.
"С участием пешеходов произошло пять ДТП, в которых один погиб, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок", – уточнили в ГАИ.
Кроме того, пресечено 155 случаев управления автомобилями водителями в состоянии опьянения. 25 из них – повторные привлечения с последующим возбуждением уголовного дела.
На прошлой неделе сообщалось, что на дорогах Крыма в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних.
