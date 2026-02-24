За неделю в Крыму в ДТП погиб один человек и 9 пострадали

https://crimea.ria.ru/20260224/za-nedelyu-v-krymu-v-dtp-pogib-odin-chelovek-i-9-postradali-1153437336.html
С 16 по 22 февраля в Крыму произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, сообщает ГАИ республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. С 16 по 22 февраля в Крыму произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, сообщает ГАИ республики.По данным полиции, в результате аварий один человек погиб и девять получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших один ребенок.Кроме того, пресечено 155 случаев управления автомобилями водителями в состоянии опьянения. 25 из них – повторные привлечения с последующим возбуждением уголовного дела.На прошлой неделе сообщалось, что на дорогах Крыма в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек пострадали в тройном ДТП под РостовомВнезапно вышел на дорогу: в Севастополе иномарка сбила подростка13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
