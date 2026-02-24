https://crimea.ria.ru/20260224/yadernoe-oruzhie-dlya-kieva-i-karantin-po-orvi-v-krymu--glavnoe-za-den-1153453384.html
Ядерное оружие для Киева и карантин по ОРВИ в Крыму – главное за день
Ядерное оружие для Киева и карантин по ОРВИ в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Ядерное оружие для Киева и карантин по ОРВИ в Крыму – главное за день
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T22:54
2026-02-24T22:54
2026-02-24T22:54
главное за день
крым
севастополь
орви
карантин
украина
великобритания
франция
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5969632c502b73ef36ad694a28ce10fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря. Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США. Владимир Зеленский ввел санкции против госучреждений в Крыму. 39 классов закрыли на карантин в Крыму из-за ОРВИ и гриппа. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПутин о ядерной бомбе для ВСУ и опасности для "Турецкого потока"Федеральной службе безопасности России совместно с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.Более того, Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря, отметил российский лидер. Он пояснил, что противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор, не сумев нанести стратегическое поражение России."Противник не брезгует никакими средствами. Вот уже в СМИ пошло, их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться", - сказал глава государства.Британия и Франция готовят ядерное оружие для КиеваВеликобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Берлин, по данным СВР, благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре, а Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки.Сенаторы отправили обращение по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.Информация о планах Британии и Франции вооружить Киев ядерным оружием опасна, противоречит нормам международного права и будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине в случае, если Киеву будут переданы ядерные технологии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.США хотят заключить соглашение по Украине до июляАмерика хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США – 4 июля, пишет агентство Bloomberg.Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в КрымуВладимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян и 15 организаций, которые по мнению Киева, якобы причастны к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов".В список попали Архив Севастополя, Государственный архив Крыма, госкомитет по делам архивов Республики Крым, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, Российское военно-историческое общество Севастополя и Крыма. В приложении также присутствуют государственные организации новых территорий – ДНР и ЛНР.В Крыму из-за ОРВИ ввели карантин в 39 классах В Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ закрыты 39 классов в школах и 26 групп в детсадах, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20260224/zelenskiy-pokazal-svoy-bunker-v-kieve-1153439264.html
https://crimea.ria.ru/20260224/yadernoe-oruzhie-dlya-kieva-chto-izvestno-o-boegolovkakh-tn75-1153448427.html
https://crimea.ria.ru/20260224/vozmozhnaya-vstrecha-putina-i-zelenskogo--ekspert-otsenil-shansy-1153448742.html
https://crimea.ria.ru/20260224/v-germanii-sdelali-zayavlenie-o-raketakh-taurus-dlya-ukrainy-1153449932.html
https://crimea.ria.ru/20260224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1153449181.html
крым
севастополь
украина
великобритания
франция
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_bac4410a693076eae2b7b2e1ef91d407.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, крым, севастополь, орви, карантин, украина, великобритания, франция, владимир зеленский, россия, ядерное оружие, новости, новости крыма, безопасность, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря. Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США. Владимир Зеленский ввел санкции против госучреждений в Крыму. 39 классов закрыли на карантин в Крыму из-за ОРВИ и гриппа.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
Путин о ядерной бомбе для ВСУ и опасности для "Турецкого потока"
Федеральной службе безопасности России совместно с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности
должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.
Более того, Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва
"Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря, отметил российский лидер.
Он пояснил, что противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор, не сумев нанести стратегическое поражение России.
"Противник не брезгует никакими средствами. Вот уже в СМИ пошло, их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент
. Понимают, наверное, чем это может закончиться", - сказал глава государства.
Британия и Франция готовят ядерное оружие для Киева
Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие
, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Берлин, по данным СВР, благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре, а Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки.
Сенаторы отправили обращение
по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.
Информация о планах Британии и Франции вооружить Киев ядерным оружием опасна
, противоречит нормам международного права и будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
России придется использовать
любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине в случае, если Киеву будут переданы ядерные технологии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
США хотят заключить соглашение по Украине до июля
Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу
к празднику Дня независимости США – 4 июля, пишет агентство Bloomberg.
"Союзники говорят, что США стремятся к соглашению до того, как президент Дональд Трамп проведет торжества 4 июля по случаю 250-летия независимости США", - говорится в сообщении.
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму
Владимир Зеленский ввел санкции
против 29 россиян и 15 организаций, которые по мнению Киева, якобы причастны к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов".
В список попали Архив Севастополя, Государственный архив Крыма, госкомитет по делам архивов Республики Крым, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, Российское военно-историческое общество Севастополя и Крыма. В приложении также присутствуют государственные организации новых территорий – ДНР и ЛНР.
В Крыму из-за ОРВИ ввели карантин в 39 классах
В Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ закрыты
39 классов в школах и 26 групп в детсадах, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"Ппо состоянию на 24 февраля в Крыму приостановлен учебный процесс в 22 классах 17 школ, в 20 группах 17 дошкольных учреждений. В Севастополе частично приостановлен образовательный процесс в 17 классах и 6 группах", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube