Ядерное оружие для Киева и карантин по ОРВИ в Крыму – главное за день

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного... РИА Новости Крым, 24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря. Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США. Владимир Зеленский ввел санкции против госучреждений в Крыму. 39 классов закрыли на карантин в Крыму из-за ОРВИ и гриппа. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПутин о ядерной бомбе для ВСУ и опасности для "Турецкого потока"Федеральной службе безопасности России совместно с другими силовыми ведомствами необходимо повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.Более того, Москва располагает информацией о подготовке новых попыток подрыва "Турецкого потока", проходящего по дну Черного моря, отметил российский лидер. Он пояснил, что противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор, не сумев нанести стратегическое поражение России."Противник не брезгует никакими средствами. Вот уже в СМИ пошло, их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться", - сказал глава государства.Британия и Франция готовят ядерное оружие для КиеваВеликобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Берлин, по данным СВР, благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре, а Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки.Сенаторы отправили обращение по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.Информация о планах Британии и Франции вооружить Киев ядерным оружием опасна, противоречит нормам международного права и будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине в случае, если Киеву будут переданы ядерные технологии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.США хотят заключить соглашение по Украине до июляАмерика хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США – 4 июля, пишет агентство Bloomberg.Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в КрымуВладимир Зеленский ввел санкции против 29 россиян и 15 организаций, которые по мнению Киева, якобы причастны к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов".В список попали Архив Севастополя, Государственный архив Крыма, госкомитет по делам архивов Республики Крым, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, Российское военно-историческое общество Севастополя и Крыма. В приложении также присутствуют государственные организации новых территорий – ДНР и ЛНР.В Крыму из-за ОРВИ ввели карантин в 39 классах В Крыму и Севастополе из-за гриппа и ОРВИ закрыты 39 классов в школах и 26 групп в детсадах, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

