Ядерное оружие для Киева: что известно о боеголовках TN75
Что известно о ядерных боеголовках TN75, которые Франция и Британия хотят передать Украине
15:29 24.02.2026 (обновлено: 15:30 24.02.2026)
© AP Photo Daniel ColeМоряк на французской подводной лодке на военно-морской базе в Тулоне на юге Франции
© AP Photo Daniel Cole
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) во вторник сообщило, что Британия и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Это, как считают в Лондоне и Париже, позволит Киеву претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, указали в СВР.
TN75 – термоядерная боеголовка мощностью 110 килотонн. Она используется во французских баллистических ракетах M45 и M51, запускаемых с подводных лодок класса Redoutable, S616 Inflexible, а также Triomphant.
Разработка этих боеголовок началась в 1987 году, опытно-конструкторские испытания завершились четыре года спустя. В 1995 году руководство страны настояло на необходимости провести полигонные испытания этого оружия. Предположительно, таковые состоялись в октябре 1995 года на атолле Фангатауфа во Французской Полинезии. Там была подорвана боеголовка мощностью 110 килотонн.
В 1996 году боеголовки поступили на вооружение Франции. Как утверждал в 2015 году президент республики Франсуа Олланд, на вооружении Франции имеется порядка 300 ядерных боеголовок для трех комплектов из 16 ракет подводного базирования и 54 крылатых ракет ASMP-A.
Баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) составляют основу французского ядерного сдерживания. Версия M51.1, о которой указывается в сообщении Службы внешней разведки РФ, может нести до шести 100-килотонных боеголовок TN75.
Последние десять лет Париж проводит замену устаревших TN75 на более современные TNO - термоядерные боеголовки океанического типа. Новые боеприпасы обеспечивают большую точность поражения и большую малозаметность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.