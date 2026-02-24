https://crimea.ria.ru/20260224/yadernoe-oruzhie-dlya-kieva-chto-izvestno-o-boegolovkakh-tn75-1153448427.html

Ядерное оружие для Киева: что известно о боеголовках TN75

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) во вторник сообщило, что Британия и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в... РИА Новости Крым, 24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) во вторник сообщило, что Британия и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Это, как считают в Лондоне и Париже, позволит Киеву претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, указали в СВР.Разработка этих боеголовок началась в 1987 году, опытно-конструкторские испытания завершились четыре года спустя. В 1995 году руководство страны настояло на необходимости провести полигонные испытания этого оружия. Предположительно, таковые состоялись в октябре 1995 года на атолле Фангатауфа во Французской Полинезии. Там была подорвана боеголовка мощностью 110 килотонн.В 1996 году боеголовки поступили на вооружение Франции. Как утверждал в 2015 году президент республики Франсуа Олланд, на вооружении Франции имеется порядка 300 ядерных боеголовок для трех комплектов из 16 ракет подводного базирования и 54 крылатых ракет ASMP-A.Последние десять лет Париж проводит замену устаревших TN75 на более современные TNO - термоядерные боеголовки океанического типа. Новые боеприпасы обеспечивают большую точность поражения и большую малозаметность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

