Ядерная бомба для Киева: сговор Британии и Франции грозит катастрофой

2026-02-24T12:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Совет Федерации РФ призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование после информации Службы внешней разведки России о подготовке этими странами передачи Украине ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.В СВР утром во вторник сообщили, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.Сенаторы отправили обращение по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия."Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего Европейского региона. В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Великобритании и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Совфеда.Сенаторы подчеркивают, что безответственный сговор руководителей Великобритании и Франции в обход национальных демократических институтов и в нарушение установленных законодательством процедур может привести к катастрофическим последствиям.В Совфеде также предложили Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования.12 декабря сообщалось о том, что Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы" с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте. Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от УкраиныРоссия не допустит создания ядерного оружия на Украине – ПутинЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия

2026

Новости

