Ядерная бомба для Киева: сговор Британии и Франции грозит катастрофой - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Ядерная бомба для Киева: сговор Британии и Франции грозит катастрофой
Ядерная бомба для Киева: сговор Британии и Франции грозит катастрофой - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Ядерная бомба для Киева: сговор Британии и Франции грозит катастрофой
Совет Федерации РФ призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование после информации Службы внешней разведки России о подготовке этими... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T12:01
2026-02-24T12:01
совет федерации
ядерное оружие
франция
великобритания
россия
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Совет Федерации РФ призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование после информации Службы внешней разведки России о подготовке этими странами передачи Украине ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.В СВР утром во вторник сообщили, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.Сенаторы отправили обращение по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия."Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего Европейского региона. В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Великобритании и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Совфеда.Сенаторы подчеркивают, что безответственный сговор руководителей Великобритании и Франции в обход национальных демократических институтов и в нарушение установленных законодательством процедур может привести к катастрофическим последствиям.В Совфеде также предложили Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования.12 декабря сообщалось о том, что Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы" с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте. Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Ядерная бомба для Киева: сговор Британии и Франции грозит катастрофой

Передача Киеву ядерной бомбы угрожает безопасности всего континента - Совфед

12:01 24.02.2026
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗона отчуждения вокруг ЧАЭС
Зона отчуждения вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Совет Федерации РФ призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование после информации Службы внешней разведки России о подготовке этими странами передачи Украине ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.
В СВР утром во вторник сообщили, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.
Сенаторы отправили обращение по дипломатическим каналам в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия.
"Реализация таких планов приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны, равно как и всего Европейского региона. В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Великобритании и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Совфеда.
Сенаторы подчеркивают, что безответственный сговор руководителей Великобритании и Франции в обход национальных демократических институтов и в нарушение установленных законодательством процедур может привести к катастрофическим последствиям.

"В этой связи мы призываем наших коллег — членов Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов Сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования и по их итогам информировать своих граждан и международное сообщество о всех обстоятельствах этого крайне опасного безрассудства", - говорится в обращении.

В Совфеде также предложили Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия провести предусмотренные их мандатами расследования.
12 декабря сообщалось о том, что Служба безопасности Украины отрабатывала сценарий взрыва "грязной бомбы" с использованием источников ионизирующего излучения в людном месте. Применение ядерного оружия против России стало бы последней ошибкой украинских неонацистов, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Пострадает Европа: Минобороны РФ о радиационной угрозе от Украины
Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин
Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия
 
