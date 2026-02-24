https://crimea.ria.ru/20260224/ya-za-naturalku-sportsmen-iz-kryma-stal-chempionom-mira-po-versii-wpso-1153445334.html

"Я за натуралку!": спортсмен из Крыма стал чемпионом мира по версии WPSO

Спорт дисциплинирует, помогает быть сильнее не столько физически, сколько морально, помогает достигать успеха в любой сфере жизни и быть счастливым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Спорт дисциплинирует, помогает быть сильнее не столько физически, сколько морально, помогает достигать успеха в любой сфере жизни и быть счастливым. Так рассуждает керчанин Олег Калинцев - мастер спорта международного класса по жиму лежа и экстремальному подъему на бицепс, фельдшер скорой помощи, который стал Чемпионом мира по версии WPSO.В Геленджике в минувшие выходные прошел Открытый Чемпионат мира по версии WPSO (Всемирная организация пауэрспорта - ред.). Поучаствовать в соревнованиях приехало более 300 спортсменов из шести стран мира. Крым представлял Олег Калинцев - фельдшер станции скорой и неотложной медицинской помощи Керчи.29-летний коренной керчанин занял первое место в пауэрлифтинге, первое место в жиме лежа без экипировки в своей весовой категории, а также стал абсолютным чемпионом соревнований по жиму лежа без экипировки с прохождением допинг контроля. И все это "спустя долгие месяцы страданий, слез, упорных тренировок, крови и пота", признается спортсмен.- Почему всегда проходите допинг-контроль?- Потому что тренируюсь на "натуралках", никакой "химии", только на разрешенных биологически активных добавках и ресурсах собственного организма. И таких спортсменов встречаю все чаще.На соревнования Олег отправился с любимой женой Марией и двумя очаровательными дочурками - Ксюшей и Софией. Говорит, их присутствие успокаивало, придавало сил."Семья меня во всем поддерживает. Жена, например, помогала лучше сориентироваться в выборе весов", - уточнят от.Но жена не только следит за весом снарядов, с которыми работает муж, но и за его питанием. Много и вкусно готовит, но перед соревнованиями не позволяет любимому съедать лишнего. Хотя какого-то специализированного питания, чтобы стать чемпионом, не требуется, уверяет спортсмен.- Ну а тортики-печеньки себе позволяете?- Конечно. Куда же без этого! (Смеется). Но перед соревнованиями, когда за калориями нужно особенно следить, ни-ни. Но в повседневной жизни ем и печеньки, и хлебушек, и булочки. Но у меня такая работа, что я сутками на ногах, лишних калорий нет.Различными видами спорта чемпион мира занимается с детства - то на футбол мама отвела, то на бокс. Занимался он и ММА. Но когда получил четвертое сотрясение мозга, справедливо рассудил, что с ММА пора завязывать, и поступил в медколледж, хотя мечтал быть мореходом, но не добрал по баллам.Он выучился на тренера, получил "корочку". Сейчас тренирует. Медицинское образование, знание структуры тела и того, как как растут мышцы, помогает ему определить правильные физические нагрузки для своих подопечных, чтобы не навредить организму, а помочь. А еще у него есть своя молодежная команда, состоящая из подростков 15-16 лет. С ребятами тренер выезжает на различные спортивные соревнования, в том числе, и в ЮФО. "Четыре раза ездили, и четыре раза подряд занимали второе место". Можно было бы выезжать и чаще, но школьникам и студентам бывает непросто найти для этого средства.Спортсмен признается: поездки на соревнования - дело недешевое. Ведь нужно оплатить не только проживание и питание, но и членские взносы. Кроме того, нужны средства на экипировку.- Как вам удается совмещать работу тренера и фельдшера на скорой помощи?- Даже не знаю, как вам сказать, но у меня четыре работы. Я еще в детской поликлинике веду прием, работаю тренером, а по ночам - охранником.Занятия спортом помогают справиться с эмоциональным напряжением, с которым неизбежно связана работа на скорой помощи. Спорт дисциплинирует и помогает быстрее приниматься правильные решения в стрессовых обстоятельствах. Но и при транспортировке пациента Калинцеву иногда приходится легче, чем коллегам, добавляет он.- Олег, вы стали чемпионом. Поделитесь, что самое главное в достижении успеха?..- Дисциплина — это самое важно в достижении результата. Не важно, в работе или в спорте. Но в спорте, особенно, когда идет набор массы или наоборот, сжигание калорий, когда нельзя позволить себе лишнего, важно быть дисциплинированным. А еще это упорные тренировки. То есть больной, не больной, после суток, перед сутками - все равно пошел в спортзал и позанимался. Почти никогда не пропускаю тренировок, так что дисциплина - главное.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что крымский спортсмен, мастер спорта международного класса Геворг Серобян завоевал первенство на Кубке России по тяжелой атлетике в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спортсмены заработали больше двух тысяч медалей за 2025 годКрымчанин победил на чемпионате России по пара-армрестлингуКрымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе

