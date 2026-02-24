https://crimea.ria.ru/20260224/vzyat-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-1153441154.html

Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области

Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области

Населенный пункт Риздвянка Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T12:13

2026-02-24T12:13

2026-02-24T12:13

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

армия и флот

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_0b9129a35c6109c7183a02f10cc07467.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Риздвянка Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед ОтчествомМассированный удар возмездия по Украине: что пораженоУиткофф: в течение 3 недель может быть новый раунд переговоров по Украине

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , армия и флот, новости