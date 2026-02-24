Рейтинг@Mail.ru
Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260224/vzyat-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-1153441154.html
Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области
Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области
Населенный пункт Риздвянка Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Риздвянка Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , армия и флот, новости
Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области

Армия России взяла под контроль Риздвянку в Запорожской области

12:13 24.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Риздвянка Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области", - говорится в сообщении.
21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".
Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
