Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области
Населенный пункт Риздвянка Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Риздвянка Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.21 февраля сообщалось, что населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад".Вооруженные силы России с начала текущего года взяли под контроль 900 квадратных километров территории и освободили 42 населенных пункта в зоне СВО, сообщил ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила в людях: участники спецоперации о фронте и долге перед ОтчествомМассированный удар возмездия по Украине: что пораженоУиткофф: в течение 3 недель может быть новый раунд переговоров по Украине
