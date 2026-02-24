https://crimea.ria.ru/20260224/vtb-vvodit-vkhod-po-biometrii-v-prilozhenie-dlya-zaschity-ot-moshennikov-1153441721.html
ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников
ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников - РИА Новости Крым, 24.02.2026
ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников
Клиенты с подтвержденной биометрией теперь смогут входить в "ВТБ Онлайн" по снимку лица, это дополнительно защитит их личный кабинет от несанкционированного... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T12:23
2026-02-24T12:23
2026-02-24T12:23
втб
банк
биометрические данные
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153441609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0633f2d1402d5f3554eb3ff5ac2ea7b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Клиенты с подтвержденной биометрией теперь смогут входить в "ВТБ Онлайн" по снимку лица, это дополнительно защитит их личный кабинет от несанкционированного доступа, сообщает пресс-служба банка.Алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%. На сегодняшний день у клиентов, подключивших биометрию, показатель хищений со счетов составляет 0,0025%, а вход в онлайн-банк по биометрии позволит дополнительно защитить деньги клиентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153441609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3270450af0e1e8a3e67dce5fd1160ba0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, биометрические данные, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Клиенты с подтвержденной биометрией теперь смогут входить в "ВТБ Онлайн" по снимку лица, это дополнительно защитит их личный кабинет от несанкционированного доступа, сообщает пресс-служба банка.
"На сегодняшний день уже нескольких миллионов клиентов ВТБ сдали государственную биометрию и могут воспользоваться ее преимуществами — подтверждать крупные операции, входить в онлайн-банк, оплачивать проезд в метро и МЦК и многое другое. В дальнейшем это позволит защитить средства от кражи без ведома клиентов практически в 100% случаях", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков.
Алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%. На сегодняшний день у клиентов, подключивших биометрию, показатель хищений со счетов составляет 0,0025%, а вход в онлайн-банк по биометрии позволит дополнительно защитить деньги клиентов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.