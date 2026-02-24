Рейтинг@Mail.ru
ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников - РИА Новости Крым, 24.02.2026
ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников
ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников - РИА Новости Крым, 24.02.2026
ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников
Клиенты с подтвержденной биометрией теперь смогут входить в "ВТБ Онлайн" по снимку лица, это дополнительно защитит их личный кабинет от несанкционированного... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Клиенты с подтвержденной биометрией теперь смогут входить в "ВТБ Онлайн" по снимку лица, это дополнительно защитит их личный кабинет от несанкционированного доступа, сообщает пресс-служба банка.Алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%. На сегодняшний день у клиентов, подключивших биометрию, показатель хищений со счетов составляет 0,0025%, а вход в онлайн-банк по биометрии позволит дополнительно защитить деньги клиентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
втб, банк, биометрические данные, новости

ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников

12:23 24.02.2026
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников
ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Клиенты с подтвержденной биометрией теперь смогут входить в "ВТБ Онлайн" по снимку лица, это дополнительно защитит их личный кабинет от несанкционированного доступа, сообщает пресс-служба банка.
"На сегодняшний день уже нескольких миллионов клиентов ВТБ сдали государственную биометрию и могут воспользоваться ее преимуществами — подтверждать крупные операции, входить в онлайн-банк, оплачивать проезд в метро и МЦК и многое другое. В дальнейшем это позволит защитить средства от кражи без ведома клиентов практически в 100% случаях", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков.
Алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%. На сегодняшний день у клиентов, подключивших биометрию, показатель хищений со счетов составляет 0,0025%, а вход в онлайн-банк по биометрии позволит дополнительно защитить деньги клиентов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
