ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников

ВТБ вводит вход по биометрии в приложение для защиты от мошенников

2026-02-24T12:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Клиенты с подтвержденной биометрией теперь смогут входить в "ВТБ Онлайн" по снимку лица, это дополнительно защитит их личный кабинет от несанкционированного доступа, сообщает пресс-служба банка.Алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%. На сегодняшний день у клиентов, подключивших биометрию, показатель хищений со счетов составляет 0,0025%, а вход в онлайн-банк по биометрии позволит дополнительно защитить деньги клиентов.

