Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены
Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены
Один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T11:37
2026-02-24T11:37
херсонская область
владимир сальдо
новости сво
атаки всу
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151227376_0:143:935:669_1920x0_80_0_0_6c4db14d4c2453d36d47e853b4c94128.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его данным, погибший – 67-летний житель Любимовки Каховского муниципалитета. Пострадавшие – 63-летний мужчина и 66-летняя женщина из Голой Пристани. Оба госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.Кроме того, повреждения получили частные дома в разных населенных пунктах Херсонщины, газопровод в Каховке.За прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей России, в том числе двое несовершеннолетних, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибшийМирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселокНочная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
херсонская область, владимир сальдо, новости сво, атаки всу, происшествия
Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены

В Херсонской области один человек погиб и двое ранены в результате атак ВСУ – Сальдо

11:37 24.02.2026
 
Пожар после обстрела ВСУ Херсонской области
Пожар после обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима погиб один мирный житель, два человека пострадали", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его данным, погибший – 67-летний житель Любимовки Каховского муниципалитета. Пострадавшие – 63-летний мужчина и 66-летняя женщина из Голой Пристани. Оба госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.
Кроме того, повреждения получили частные дома в разных населенных пунктах Херсонщины, газопровод в Каховке.
За прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей России, в том числе двое несовершеннолетних, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Херсонская область, Владимир Сальдо, Новости СВО, Атаки ВСУ, Происшествия
 
