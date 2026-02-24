https://crimea.ria.ru/20260224/vrag-atakuet-khersonskuyu-oblast--odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-1153440432.html
Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены
Один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24
2026-02-24T11:37
2026-02-24T11:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его данным, погибший – 67-летний житель Любимовки Каховского муниципалитета. Пострадавшие – 63-летний мужчина и 66-летняя женщина из Голой Пристани. Оба госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.Кроме того, повреждения получили частные дома в разных населенных пунктах Херсонщины, газопровод в Каховке.За прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей России, в том числе двое несовершеннолетних, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибшийМирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселокНочная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
