https://crimea.ria.ru/20260224/vrag-atakuet-khersonskuyu-oblast--odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-1153440432.html

Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены

Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены

Один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T11:37

2026-02-24T11:37

2026-02-24T11:37

херсонская область

владимир сальдо

новости сво

атаки всу

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1b/1151227376_0:143:935:669_1920x0_80_0_0_6c4db14d4c2453d36d47e853b4c94128.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Один мирный житель Херсонской области погиб и двое получили ранения в результате атак ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его данным, погибший – 67-летний житель Любимовки Каховского муниципалитета. Пострадавшие – 63-летний мужчина и 66-летняя женщина из Голой Пристани. Оба госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.Кроме того, повреждения получили частные дома в разных населенных пунктах Херсонщины, газопровод в Каховке.За прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей России, в том числе двое несовершеннолетних, сообщал ранее во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибшийМирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселокНочная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости сво, атаки всу, происшествия