Возможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансы
До возможной встречи Путина с Зеленским нужно преодолеть огромную дистанцию – эксперт
© РИА Новости КрымВладимир Зеленский и президент России Владимир Путин
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию на данном этапе являются в большей степени "хотелками" Вашингтона и Киева, нежели реальной перспективой. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Уиткофф в эфире телеканала Fox News ранее заявил, что в ближайшие три недели могут сложиться условия для встречи Путина и Зеленского, которая также может пройти в трехстороннем формате – с участием президента США Дональда Трампа.
"Как известно, дипломату язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли, тем более такому опытному, как Уиткофф. Люди из окружения Трампа пытаются поддакивать своему патрону и всячески рационализировать некоторые его, скажем так, весьма смелые идеи, в том числе собрать саммит по Украине. Уиткофф тоже стремится быть в этом тренде", – сказал Шатилов.
По мнению эксперта, подобный саммит вряд ли возможен, пока не будут достигнуты какие-то конкретные договоренности, которые устроят российскую сторону.
"Думаю, Уиткофф просто транслирует некие "хотелки" Трампа, но до такой трехсторонней встречи нужно преодолеть огромную дистанцию", - подчеркнул политолог.
17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, добавил он. Также Мединский подтвердил, что перед вылетом в Москву провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной.
Зеленский ранее заявил, что стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. При этом в четверг Зеленский в интервью с британским ведущим Пирсом Морганом заявил, что не уверен в возможности решить территориальные вопросы на уровне переговорных групп, их решение возможно на более высоком уровне.
Читайте также на РИА Новости Крым: