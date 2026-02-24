https://crimea.ria.ru/20260224/voyska-i-yadernoe-oruzhie-britanii-dlya-ukrainy-chego-dobivaetsya-london-1153448924.html
Войска и ядерное оружие Британии для Украины: чего добивается Лондон
Войска и ядерное оружие Британии для Украины: чего добивается Лондон - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Войска и ядерное оружие Британии для Украины: чего добивается Лондон
Британия продолжает считать себя великой ядерной державой, из-за чего совершает поступки, которые свидетельствуют о ее слабости и угрожают ей самой и всей... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T21:16
2026-02-24T21:16
2026-02-24T21:16
радио "спутник в крыму"
мнения
дмитрий журавлев
политика
великобритания
украина
россия
ядерное оружие
контингент нато
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Британия продолжает считать себя великой ядерной державой, из-за чего совершает поступки, которые свидетельствуют о ее слабости и угрожают ей самой и всей Европе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона об отправке войск на Украину, переговоры в Женеве, инсайды о передаче "ядерки" Киеву и ряд других событий последних недель.На днях глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что рассчитывает стать первым министром обороны, который направит войска своей страны на Украину.Цинично и хитроПо мнению политолога, никакого военного смысла ни в самом заявлении, ни в поступке, если он и будет совершен, нет."Это чисто символическая политика, – сказал Журавлев. – Никакого военного смысла она не имеет. Кроме одного: поставив там своих солдат, Англия уверена, что воевать-то с ней никто не захочет, поэтому в их сторону стрелять не будут. Они ж великая держава, и их побеждать не посмеют", – добавил эксперт с иронией.Журавлев считает, что эта бравада была нужна Лондону только для того, чтобы лишний раз заявить о своей позиции – подтвердить готовность "защищать" Украину."Мол, ребята, не волнуйтесь, мы вас защищаем, мы за вас, вот целую бригаду к вам пошлем. Для Украины все это имеет то значение, что нынешний режим там продержится чуть больше, чем ожидалось ранее. Ни более, ни менее", – сказал политолог.Никто бригад на Украину отправлять не будет – присутствие иностранных, в том числе британских войск на подконтрольной Киеву территории, "за спинами которых можно спрятаться и отсидеться, чтобы русские побоялись воевать", – это мечта нынешнего украинского руководства, далекая от реальной перспективы, уверен Журавлев."Они хитрые, и у них свои интересы... В Гренландию британцы одного человека послали... Французы Украине тоже бригаду обещали. Правда, в последнее время перестали повторять эту мантру", – заметил он.При этом, в отличие от французов, британцы очень циничны и совершенно не считают, что помогут Украине.Отчаянный британский следПо его мнению, таким образом Лондон прежде всего создает миражи о своей силе, пытаясь укрепить собственные позиции в глазах мировой общественности. И грешит этим не одна только Англия, но и Франция, и Германия, и почти весь Евросоюз в свете переговоров по Украине между Россией и США, заметил эксперт.А, следовательно, прорываться и заявлять о себе британцы будут пытаться и дальше, причем любой ценой, считает Журавлев. То есть, даже рискуя выглядеть странно, как, например, было в Женеве, где лидеры Европы во время переговоров России, США и Украины, по воспоминаниям главы МИД РФ Сергей Лавров, "сидели в предбаннике и пили кофе", добавил он.О состоянии безнадежности и определенной степени отчаяния у англичан могут свидетельствовать и такие поступки британских спецслужб, как покушение на российского генерала Владимира Алексеева, считает эксперт.Напомним, ранее главу ФСБ России Александр Бортников заявил, что в этом деле есть "британский след"."Все разведки мира давно договорились, что убивать нельзя, что убивать – это плохая работа. И британцы перешагнули эту границу... У британцев одна из самых старых и опытных секретных служб в мире, и они обычно работают так, чтобы невозможно было поймать. Раз их поймали, значит они уже шли напролом. А это признак того, что у них возможность для маневра резко снизилась", – прокомментировал Журавлев.Хуже некудаПо мнению эксперта, отношения России и Великобритании со временем могут поменяться, но хуже не станут, потому что дальше уже некуда."Они и в лучшие годы наши друзьями не были и никогда ими не будут. Но именно из-за их циничности с ними можно договариваться. Просто надо понимать, что добровольно они ничего выполнять не станут. Любой договор они выполняют пока у них нет возможности перестать это делать", – сказал Журавлев.А значит, пока есть возможность противостоять России и угрожать ей, они будут это делать, отметил он. В том числе опираясь на оружейное лобби, желающее продолжать конфликт на Украине ради своего обогащения, хотя ситуация в этом смысле в Европе "довольно парадоксальная, поскольку оружие в основном американское", и зарабатывают военные концерны на росте стоимости акций", добавил Журавлев.Тем не менее Франция и Великобритания – это, соответственно, 4-я и 5-я по военной мощи ядерные страны в мире, отметил он. Но их отрыв даже от Китая сильно велик – КНР "существенно сильнее их вместе взятых по ядерному потенциалу, а ни с Россией, ни с США там сравнивать просто нечего", добавил эксперт."Но привычка осталась считать себя великой ядерной державой... И что они с нами ядерным оружием воевать будут? Нашей одной боеголовки хватит на всю Францию. У нас их 15 тысяч. И вот, как мне кажется, единственное, что сможет их удержать – это понимание, что война ядерной державы с ядерной державой очень опасна, прежде всего для самих англичан, французов и так далее", – заключил Журавлев.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР.
великобритания
украина
россия
мнения, дмитрий журавлев, политика, великобритания, украина, россия, ядерное оружие, контингент нато
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым.
Британия продолжает считать себя великой ядерной державой, из-за чего совершает поступки, которые свидетельствуют о ее слабости и угрожают ей самой и всей Европе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона об отправке войск на Украину, переговоры в Женеве, инсайды о передаче "ядерки" Киеву и ряд других событий последних недель.
На днях глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что рассчитывает стать первым министром обороны, который направит войска своей страны на Украину.
Цинично и хитро
По мнению политолога, никакого военного смысла ни в самом заявлении, ни в поступке, если он и будет совершен, нет.
"Это чисто символическая политика, – сказал Журавлев. – Никакого военного смысла она не имеет. Кроме одного: поставив там своих солдат, Англия уверена, что воевать-то с ней никто не захочет, поэтому в их сторону стрелять не будут. Они ж великая держава, и их побеждать не посмеют", – добавил эксперт с иронией.
Журавлев считает, что эта бравада была нужна Лондону только для того, чтобы лишний раз заявить о своей позиции – подтвердить готовность "защищать" Украину.
"Мол, ребята, не волнуйтесь, мы вас защищаем, мы за вас, вот целую бригаду к вам пошлем. Для Украины все это имеет то значение, что нынешний режим там продержится чуть больше, чем ожидалось ранее. Ни более, ни менее", – сказал политолог.
Никто бригад на Украину отправлять не будет – присутствие иностранных, в том числе британских войск на подконтрольной Киеву территории, "за спинами которых можно спрятаться и отсидеться, чтобы русские побоялись воевать", – это мечта нынешнего украинского руководства, далекая от реальной перспективы, уверен Журавлев.
"Они хитрые, и у них свои интересы... В Гренландию британцы одного человека послали... Французы Украине тоже бригаду обещали. Правда, в последнее время перестали повторять эту мантру", – заметил он.
При этом, в отличие от французов, британцы очень циничны и совершенно не считают, что помогут Украине.
"Они не такие революционные, как французы, которые искренне верят, что их бригада чем-то поможет. Британцы циничные и понимают, что не поможет. Но зато так можно дырку прикрыть, как картиной дырявые обои на стене", – прокомментировал Журавлев.
Отчаянный британский след
По его мнению, таким образом Лондон прежде всего создает миражи о своей силе, пытаясь укрепить собственные позиции в глазах мировой общественности. И грешит этим не одна только Англия, но и Франция, и Германия, и почти весь Евросоюз в свете переговоров по Украине между Россией и США, заметил эксперт.
"Ведь их очень беспокоит – но особенно британцев, – что без них обошлись. Если раз обошлись, два, то потом вообще никуда звать не будут. А это уже очень серьезная проблема, в том числе экономическая. Потому что сегодня экономика очень тесно связана с военным могуществом. Если их не зовут, значит они не великие державы, а неизвестно что", – объяснил происходящее политолог.
А, следовательно, прорываться и заявлять о себе британцы будут пытаться и дальше, причем любой ценой, считает Журавлев. То есть, даже рискуя выглядеть странно, как, например, было в Женеве, где лидеры Европы во время переговоров России, США и Украины, по воспоминаниям главы МИД РФ Сергей Лавров, "сидели в предбаннике и пили кофе", добавил он.
О состоянии безнадежности и определенной степени отчаяния у англичан могут свидетельствовать и такие поступки британских спецслужб, как покушение на российского генерала Владимира Алексеева
, считает эксперт.
Напомним, ранее главу ФСБ России Александр Бортников заявил
, что в этом деле есть "британский след".
"Все разведки мира давно договорились, что убивать нельзя, что убивать – это плохая работа. И британцы перешагнули эту границу... У британцев одна из самых старых и опытных секретных служб в мире, и они обычно работают так, чтобы невозможно было поймать. Раз их поймали, значит они уже шли напролом. А это признак того, что у них возможность для маневра резко снизилась", – прокомментировал Журавлев.
Хуже некуда
По мнению эксперта, отношения России и Великобритании со временем могут поменяться, но хуже не станут, потому что дальше уже некуда.
"Они и в лучшие годы наши друзьями не были и никогда ими не будут. Но именно из-за их циничности с ними можно договариваться. Просто надо понимать, что добровольно они ничего выполнять не станут. Любой договор они выполняют пока у них нет возможности перестать это делать", – сказал Журавлев.
А значит, пока есть возможность противостоять России и угрожать ей, они будут это делать, отметил он. В том числе опираясь на оружейное лобби, желающее продолжать конфликт на Украине ради своего обогащения, хотя ситуация в этом смысле в Европе "довольно парадоксальная, поскольку оружие в основном американское", и зарабатывают военные концерны на росте стоимости акций", добавил Журавлев.
Тем не менее Франция и Великобритания – это, соответственно, 4-я и 5-я по военной мощи ядерные страны в мире, отметил он. Но их отрыв даже от Китая сильно велик – КНР "существенно сильнее их вместе взятых по ядерному потенциалу, а ни с Россией, ни с США там сравнивать просто нечего", добавил эксперт.
"Но привычка осталась считать себя великой ядерной державой... И что они с нами ядерным оружием воевать будут? Нашей одной боеголовки хватит на всю Францию. У нас их 15 тысяч. И вот, как мне кажется, единственное, что сможет их удержать – это понимание, что война ядерной державы с ядерной державой очень опасна, прежде всего для самих англичан, французов и так далее", – заключил Журавлев.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило
, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. В Совете Федерации РФ заявили
, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР.
