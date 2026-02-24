https://crimea.ria.ru/20260224/voyska-i-yadernoe-oruzhie-britanii-dlya-ukrainy-chego-dobivaetsya-london-1153448924.html

Войска и ядерное оружие Британии для Украины: чего добивается Лондон

Войска и ядерное оружие Британии для Украины: чего добивается Лондон - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Войска и ядерное оружие Британии для Украины: чего добивается Лондон

Британия продолжает считать себя великой ядерной державой, из-за чего совершает поступки, которые свидетельствуют о ее слабости и угрожают ей самой и всей... РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T21:16

2026-02-24T21:16

2026-02-24T21:16

радио "спутник в крыму"

мнения

дмитрий журавлев

политика

великобритания

украина

россия

ядерное оружие

контингент нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110057/57/1100575734_523:612:3077:2048_1920x0_80_0_0_a23f5a5f1792f4c0665bd9e3be9ae685.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Британия продолжает считать себя великой ядерной державой, из-за чего совершает поступки, которые свидетельствуют о ее слабости и угрожают ей самой и всей Европе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона об отправке войск на Украину, переговоры в Женеве, инсайды о передаче "ядерки" Киеву и ряд других событий последних недель.На днях глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что рассчитывает стать первым министром обороны, который направит войска своей страны на Украину.Цинично и хитроПо мнению политолога, никакого военного смысла ни в самом заявлении, ни в поступке, если он и будет совершен, нет."Это чисто символическая политика, – сказал Журавлев. – Никакого военного смысла она не имеет. Кроме одного: поставив там своих солдат, Англия уверена, что воевать-то с ней никто не захочет, поэтому в их сторону стрелять не будут. Они ж великая держава, и их побеждать не посмеют", – добавил эксперт с иронией.Журавлев считает, что эта бравада была нужна Лондону только для того, чтобы лишний раз заявить о своей позиции – подтвердить готовность "защищать" Украину."Мол, ребята, не волнуйтесь, мы вас защищаем, мы за вас, вот целую бригаду к вам пошлем. Для Украины все это имеет то значение, что нынешний режим там продержится чуть больше, чем ожидалось ранее. Ни более, ни менее", – сказал политолог.Никто бригад на Украину отправлять не будет – присутствие иностранных, в том числе британских войск на подконтрольной Киеву территории, "за спинами которых можно спрятаться и отсидеться, чтобы русские побоялись воевать", – это мечта нынешнего украинского руководства, далекая от реальной перспективы, уверен Журавлев."Они хитрые, и у них свои интересы... В Гренландию британцы одного человека послали... Французы Украине тоже бригаду обещали. Правда, в последнее время перестали повторять эту мантру", – заметил он.При этом, в отличие от французов, британцы очень циничны и совершенно не считают, что помогут Украине.Отчаянный британский следПо его мнению, таким образом Лондон прежде всего создает миражи о своей силе, пытаясь укрепить собственные позиции в глазах мировой общественности. И грешит этим не одна только Англия, но и Франция, и Германия, и почти весь Евросоюз в свете переговоров по Украине между Россией и США, заметил эксперт.А, следовательно, прорываться и заявлять о себе британцы будут пытаться и дальше, причем любой ценой, считает Журавлев. То есть, даже рискуя выглядеть странно, как, например, было в Женеве, где лидеры Европы во время переговоров России, США и Украины, по воспоминаниям главы МИД РФ Сергей Лавров, "сидели в предбаннике и пили кофе", добавил он.О состоянии безнадежности и определенной степени отчаяния у англичан могут свидетельствовать и такие поступки британских спецслужб, как покушение на российского генерала Владимира Алексеева, считает эксперт.Напомним, ранее главу ФСБ России Александр Бортников заявил, что в этом деле есть "британский след"."Все разведки мира давно договорились, что убивать нельзя, что убивать – это плохая работа. И британцы перешагнули эту границу... У британцев одна из самых старых и опытных секретных служб в мире, и они обычно работают так, чтобы невозможно было поймать. Раз их поймали, значит они уже шли напролом. А это признак того, что у них возможность для маневра резко снизилась", – прокомментировал Журавлев.Хуже некудаПо мнению эксперта, отношения России и Великобритании со временем могут поменяться, но хуже не станут, потому что дальше уже некуда."Они и в лучшие годы наши друзьями не были и никогда ими не будут. Но именно из-за их циничности с ними можно договариваться. Просто надо понимать, что добровольно они ничего выполнять не станут. Любой договор они выполняют пока у них нет возможности перестать это делать", – сказал Журавлев.Тем не менее Франция и Великобритания – это, соответственно, 4-я и 5-я по военной мощи ядерные страны в мире, отметил он. Но их отрыв даже от Китая сильно велик – КНР "существенно сильнее их вместе взятых по ядерному потенциалу, а ни с Россией, ни с США там сравнивать просто нечего", добавил эксперт."Но привычка осталась считать себя великой ядерной державой... И что они с нами ядерным оружием воевать будут? Нашей одной боеголовки хватит на всю Францию. У нас их 15 тысяч. И вот, как мне кажется, единственное, что сможет их удержать – это понимание, что война ядерной державы с ядерной державой очень опасна, прежде всего для самих англичан, французов и так далее", – заключил Журавлев.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. В Совете Федерации РФ заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин Зеленский хочет создать на деньги Европы контрактную армию Евросоюз продлил санкции против России еще на год

великобритания

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дмитрий журавлев, политика, великобритания, украина, россия, ядерное оружие, контингент нато