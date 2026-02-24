https://crimea.ria.ru/20260224/voyna-protiv-mirnykh-okolo-120-rossiyan-postradali-ot-udarov-vsu-za-nedelyu-1153436040.html

Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю

Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю

За прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей России, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил... РИА Новости Крым, 24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в результате атак украинских вооруженных формирований пострадали 118 мирных жителей России, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его словам, ранения получили 104 человека, 14 мирных жителей погибли. Возраст пострадавших — от трех до 91 года. Всего, как отмечается, по гражданским объектам на территории России было выпущено не менее 3 846 боеприпасов.Наиболее интенсивным атакам с применением беспилотников, артиллерии и ракет подверглись Белгородская область, Херсонская область и Запорожская область. Всего под удары попали 16 российских регионов, включая находящиеся на значительном удалении от зоны боевых действий.В Белгородской области в селе Почаево в результате атаки дронов на сельхозпредприятие погиб работник, трое сотрудников получили ранения. В районе хутора Красиво трехлетняя девочка пострадала при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю. В селе Белянка 71-летний мужчина получил ранения вследствие атаки БПЛА на транспортное средство.В городе Алешки Херсонской области при сбросах боеприпасов с дронов погибли два мирных жителя. В селе Подлесное 58-летний мужчина погиб в результате детонации мины.В Запорожской области в городе Токмак 58-летний мужчина погиб, еще двое мирных жителей 70 и 77 лет получили ранения при атаке БПЛА. В селе Водяное мирная жительница стала жертвой артиллерийского обстрела.В результате атаки беспилотников на жилой сектор Севастополя погиб молодой мужчина, 91-летняя женщина получила ранения. Кроме того, девятилетний ребенок был травмирован при ударе дрона по частному домовладению.В Брянской области в поселке Алейниково при атаке дронов-камикадзе погибла местная жительница. В поселке Рудач двое сотрудников газовой службы получили ранения в результате удара по служебному автомобилю.В селе Калиновка Курской области 53-летний мужчина погиб после атаки беспилотника.В Удмуртской Республике 11 работников производственного предприятия получили ранения в результате атаки.Ранее сообщалось, что в Голопристанском округе Херсонской области два автомобиля подорвались на минах. Один человек ранен, еще один погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотниковВ Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целейМассированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области

2026

Новости

