Восстановление "Дружбы" не изменит политики Венгрии по Украине ­– мнение

Восстановление "Дружбы" не изменит политики Венгрии по Украине ­– мнение - РИА Новости Крым, 24.02.2026

Восстановление "Дружбы" не изменит политики Венгрии по Украине ­– мнение

24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Восстановление работы трубопровода "Дружба" и возобновление подачи по нему в Европу российской нефти не изменит политики Венгрии в отношении Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Накануне Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций против РФ и кредит Украине на 90 млрд евро из-за остановки Киевом работы нефтепровода "Дружба".По мнению Журавлева, даже если трубопровод "Дружба" будет восстановлен и российская нефть снова по нему будет пущена в Европу, "отношения Венгрии с Украиной улучшились бы в очень незначительной степени".Причина в том, что политика Будапешта в отношении Киева "значительно глубже", подчеркнул политолог.А потому хотя Венгрия – страна сельскохозяйственная и небогатая, "у нее нет ни нефти, ни газа, ни золота, ни серьезной промышленности" и "ей довольно сложно существовать, если она не взаимодействует с другими европейскими странами", бойкот проукраинских инициатив с ее стороны будет продолжаться в том или ином формате, уверен эксперт."Сколько может, она старается сопротивляться сумасшедшему потоку вреда, который идет из-за ЕС (на фоне украинского конфликта – ред.). И Венгрия, кстати, защищает всю Европу от нее же самой", – отметил Журавлев.По словам политолога, Венгрия относится к одной из двух категорий европейских стран, которые сегодня мыслят здраво, выстраивая стратегию отношений с Россией с учетом национальных интересов."У них (в ЕС – ред.) щука с раком уже – лебедь улетел, и есть только две позиции", – сыронизировал политолог, комментируя споры в ЕС при принятии решения об антироссийских санкциях из-за полярных мнений.Однако ни это давление, ни тот факт, что самой Украине было бы выгодно восстановить нефтепровод "Дружба", скорее всего, не заставят нынешнюю власть в Киеве сделать это, считает Журавлев."Им (представителям киевского режима – ред.) все равно, какая выгода будет для Украины, главное, чтобы выгода была для них. Чтобы поступало оружие и "военные деньги", которые можно легко и незамысловато воровать. Потому что сколько снарядов выпустили, а сколько из них украли, не посчитаешь. Поэтому Украине это было выгодно, но не при нынешнем режиме", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо Демонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину

