Восемь человек пострадали в тройном ДТП под Ростовом

Восемь человек, среди которых четверо детей, пострадали в тройном ДТП в Батайске Ростовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Восемь человек, среди которых четверо детей, пострадали в тройном ДТП в Батайске Ростовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Авария произошла накануне вечером. По информации ведомства, женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota, на перекрестке не уступила дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге. Произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, который после этого выкинуло на встречную полосу, где он врезался в Škoda."В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили восемь человек: водитель Toyota 1992 года рождения, несовершеннолетний пассажир Toyota 2021 года рождения, водитель Volkswagen 2005 года рождения, водитель Škoda 1981 года рождения и его пассажиры 1982, 2017, 2021 и 2023 годов рождения", - уточнили в ГАИ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Восемь человек, среди которых четверо детей, пострадали в тройном ДТП в Батайске Ростовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне вечером. По информации ведомства, женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota, на перекрестке не уступила дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге. Произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, который после этого выкинуло на встречную полосу, где он врезался в Škoda.
"В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили восемь человек: водитель Toyota 1992 года рождения, несовершеннолетний пассажир Toyota 2021 года рождения, водитель Volkswagen 2005 года рождения, водитель Škoda 1981 года рождения и его пассажиры 1982, 2017, 2021 и 2023 годов рождения", - уточнили в ГАИ.
