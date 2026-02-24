https://crimea.ria.ru/20260224/vosem-chelovek-postradali-v-troynom-dtp-pod-rostovom-1153435108.html

Восемь человек пострадали в тройном ДТП под Ростовом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Восемь человек, среди которых четверо детей, пострадали в тройном ДТП в Батайске Ростовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Авария произошла накануне вечером. По информации ведомства, женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota, на перекрестке не уступила дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге. Произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, который после этого выкинуло на встречную полосу, где он врезался в Škoda."В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили восемь человек: водитель Toyota 1992 года рождения, несовершеннолетний пассажир Toyota 2021 года рождения, водитель Volkswagen 2005 года рождения, водитель Škoda 1981 года рождения и его пассажиры 1982, 2017, 2021 и 2023 годов рождения", - уточнили в ГАИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

