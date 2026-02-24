Рейтинг@Mail.ru
Восемь беспилотников уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 24.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260224/vosem-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-1153455920.html
Восемь беспилотников уничтожили над Крымом
Восемь беспилотников уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Восемь беспилотников уничтожили над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что ВСУ пытались атаковать Крым в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.Это уже третья за день атака на полуостров. Утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Днем еще четыре вражеских дрона были уничтожены над Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что ВСУ пытались атаковать Крым в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Курской области", - сообщили в военном ведомстве.
Это уже третья за день атака на полуостров. Утром во вторник уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, Черным и Азовским морями. За ночь над территорией России сбили 79 беспилотников, в том числе 35 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
Днем еще четыре вражеских дрона были уничтожены над Черным морем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния