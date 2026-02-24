Рейтинг@Mail.ru
Вирусы гриппа могут вызвать новую волну заболеваемости весной - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Вирусы гриппа могут вызвать новую волну заболеваемости весной
Вирусы гриппа могут вызвать новую волну заболеваемости весной - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Вирусы гриппа могут вызвать новую волну заболеваемости весной
В России по-прежнему сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. К концу зимы возможна активизация вирусов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T12:52
2026-02-24T12:52
роспотребнадзор
грипп
орви
здоровье
здравоохранение в россии
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В России по-прежнему сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. К концу зимы возможна активизация вирусов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что на 8-й неделе этого года в стране зарегистрировано 750 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Этот показатель сопоставим с уровнем заболеваемости, зафиксированным в начале октября 2025 года.Кроме того, по итогам 8-й недели 2026 года, было зарегистрировано 5,8 тысяч случаев COVID-19.Ранее отмечалось, что на 17 февраля число случаев заболеваемости ОРВИ выросло за неделю и достигло 775 тысяч случаев.Кроме того, в Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы и группы в детсадах, при этом в республике отмечается снижение числа случаев заболевания, а в Севастополе – их рост, информировала накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
роспотребнадзор, грипп, орви, здоровье, здравоохранение в россии, новости
Вирусы гриппа могут вызвать новую волну заболеваемости весной

Роспотребнадзор: вирусы гриппа могут вызвать новую волну заболеваемости весной

12:52 24.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В России по-прежнему сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. К концу зимы возможна активизация вирусов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Несмотря на общее снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, результаты лабораторного мониторинга показывают увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1) pdm09 и B на фоне низких общих показателей. Важно отметить, что эти штаммы, даже при более медленном распространении, потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на 8-й неделе этого года в стране зарегистрировано 750 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Этот показатель сопоставим с уровнем заболеваемости, зафиксированным в начале октября 2025 года.
Кроме того, по итогам 8-й недели 2026 года, было зарегистрировано 5,8 тысяч случаев COVID-19.
Ранее отмечалось, что на 17 февраля число случаев заболеваемости ОРВИ выросло за неделю и достигло 775 тысяч случаев.
Кроме того, в Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы и группы в детсадах, при этом в республике отмечается снижение числа случаев заболевания, а в Севастополе – их рост, информировала накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
РоспотребнадзорГриппОРВИЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииНовости
 
Лента новостейМолния