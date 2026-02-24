https://crimea.ria.ru/20260224/virusy-grippa-mogut-vyzvat-novuyu-volnu-zabolevaemosti-vesnoy-1153442260.html

Вирусы гриппа могут вызвать новую волну заболеваемости весной

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. В России по-прежнему сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. К концу зимы возможна активизация вирусов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что на 8-й неделе этого года в стране зарегистрировано 750 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Этот показатель сопоставим с уровнем заболеваемости, зафиксированным в начале октября 2025 года.Кроме того, по итогам 8-й недели 2026 года, было зарегистрировано 5,8 тысяч случаев COVID-19.Ранее отмечалось, что на 17 февраля число случаев заболеваемости ОРВИ выросло за неделю и достигло 775 тысяч случаев.Кроме того, в Крыму из-за гриппа и ОРВИ закрыты школы и группы в детсадах, при этом в республике отмечается снижение числа случаев заболевания, а в Севастополе – их рост, информировала накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

