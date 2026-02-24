https://crimea.ria.ru/20260224/v-sochi-otrazhayut-bespilotnuyu-ataku-vsu-1153439824.html

В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУ

В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 24.02.2026

В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУ

Силы ПВО утром во вторник отражают беспилотную атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.02.2026

2026-02-24T11:17

2026-02-24T11:17

2026-02-24T11:17

сочи

андрей прошунин

пво

атаки всу

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e2a84fc83d457513a19bbaa938e970ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО утром во вторник отражают беспилотную атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности: не выходить на улицу, оставаться в глухом помещении без остекления. Очевидцев просят не вести фото- и видеофиксацию работы ПВО.С 7 до 9 часов утра Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, в том числе – над Черным и Азовским морями, и Кубанью, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотниковВ Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целейНад Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, андрей прошунин, пво, атаки всу, новости сво