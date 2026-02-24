https://crimea.ria.ru/20260224/v-sochi-otrazhayut-bespilotnuyu-ataku-vsu-1153439824.html
В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУ
Силы ПВО утром во вторник отражают беспилотную атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО утром во вторник отражают беспилотную атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности: не выходить на улицу, оставаться в глухом помещении без остекления. Очевидцев просят не вести фото- и видеофиксацию работы ПВО.С 7 до 9 часов утра Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, в том числе – над Черным и Азовским морями, и Кубанью, сообщали в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотниковВ Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целейНад Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 27 беспилотников ВСУ
