В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 24.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260224/v-sochi-otrazhayut-bespilotnuyu-ataku-vsu-1153439824.html
В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУ
В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУ
Силы ПВО утром во вторник отражают беспилотную атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T11:17
2026-02-24T11:17
сочи
андрей прошунин
пво
атаки всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753242_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_e2a84fc83d457513a19bbaa938e970ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО утром во вторник отражают беспилотную атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности: не выходить на улицу, оставаться в глухом помещении без остекления. Очевидцев просят не вести фото- и видеофиксацию работы ПВО.С 7 до 9 часов утра Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, в том числе – над Черным и Азовским морями, и Кубанью, сообщали в Минобороны.
сочи, андрей прошунин, пво, атаки всу, новости сво
В Сочи отражают беспилотную атаку ВСУ

В Сочи работает система ПВО – власти

11:17 24.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО утром во вторник отражают беспилотную атаку ВСУ на Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал он.

Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности: не выходить на улицу, оставаться в глухом помещении без остекления. Очевидцев просят не вести фото- и видеофиксацию работы ПВО.
С 7 до 9 часов утра Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ, в том числе – над Черным и Азовским морями, и Кубанью, сообщали в Минобороны.
