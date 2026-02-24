https://crimea.ria.ru/20260224/v-simferopole-na-den-perekroyut-tsentralnuyu-ulitsu-1153456472.html
В Симферополе на день перекроют центральную улицу
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в среду частично ограничат движение транспорта на улице Чехова для проведения работ по обрезке деревьев. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Движение будет приостановлено на участке от улицы Нижнегоспитальная до улицы Караимская. Жителей и гостей Симферополя заранее просят планировать маршрут передвижения по городу.
