В Симферополе на день перекроют центральную улицу - РИА Новости Крым, 24.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе на день перекроют центральную улицу
В Симферополе на день перекроют центральную улицу
В Симферополе в среду частично ограничат движение транспорта на улице Чехова для проведения работ по обрезке деревьев. Об этом предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 24.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в среду частично ограничат движение транспорта на улице Чехова для проведения работ по обрезке деревьев. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Движение будет приостановлено на участке от улицы Нижнегоспитальная до улицы Караимская. Жителей и гостей Симферополя заранее просят планировать маршрут передвижения по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе завершится ремонт Детского паркаУ исторического здания кинотеатра "Родина" в Балаклаве осыпалась стенаВ Крыму за год досрочно реконструировали четыре моста
В Симферополе на день перекроют центральную улицу

В центре Симферополя в среду частично закроют для транспорта улицу Чехова

20:48 24.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в среду частично ограничат движение транспорта на улице Чехова для проведения работ по обрезке деревьев. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев 25 февраля с 9 до 16 часов будет ограничено движение транспорта по одной полосе на участке улицы Чехова", – сказано в сообщении.
Движение будет приостановлено на участке от улицы Нижнегоспитальная до улицы Караимская. Жителей и гостей Симферополя заранее просят планировать маршрут передвижения по городу.
