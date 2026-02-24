Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются с площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе перекрыли рейд и остановили морской транспорт

17:47 24.02.2026

17:47 24.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются с площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
