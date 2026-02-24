https://crimea.ria.ru/20260224/v-sevastopole-zakryt-reyd-1153452289.html
В Севастополе закрыт рейд
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются с площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
