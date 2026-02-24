https://crimea.ria.ru/20260224/v-sevastopole-za-nedelyu-upali-tseny-na-myaso-i-vyrosli-na-sveklu-i-kartoshku-1153424474.html

В Севастополе за неделю упали цены на мясо и выросли на свеклу и картошку

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. В торговых сетях Севастополя за неделю снизились цены на мясо и выросли на овощи "борщевого набора". Об этом сообщает городской департамент сельского хозяйства и потребительского рынка.По словам начальника управления потребительского рынка Ксении Казанджиевой, колебания стоимости овощей "борщевого набора" носят сезонный характер и объясняются особенностями зимне-весеннего периода.В Департаменте напомнили, что для стабилизации ценообразования на потребительском рынке Севастополя был подписан и на 2026 год продлен меморандум о взаимопонимании между правительством города и крупнейшими региональными торговыми сетями.В настоящее время в меморандуме участвуют 10 предприятий сетевой торговли, объединяющих 122 объекта розничной торговли по всему городу, а общий перечень товаров, охваченных соглашением, составил 46 позиций. Суть документа – добровольное обязательство торговых сетей устанавливать минимальную до 15% или нулевую торговую надбавку на социально значимые товары.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в РоссииВ Крыму объяснили причину подорожания огурцовЦена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктов

