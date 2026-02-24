https://crimea.ria.ru/20260224/v-sevastopole-vozobnovleny-reysy-morskogo-passazhirskogo-transporta-1153458506.html

В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта

В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь осуществляет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь осуществляет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в Севастополе дважды. В первый раз ограничения действовали около полутора часов. Во второй – 40 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

