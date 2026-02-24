Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 24.02.2026
В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь осуществляет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 24.02.2026
2026-02-24T23:04
2026-02-24T23:04
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/87/1103558782_0:145:2500:1551_1920x0_80_0_0_eb95be03fa64ac6eeade884081870af4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь осуществляет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в Севастополе дважды. В первый раз ограничения действовали около полутора часов. Во второй – 40 минут.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта

В Севастополе открыли рейд

23:04 24.02.2026
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт Севастополя вновь осуществляет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в Севастополе дважды. В первый раз ограничения действовали около полутора часов. Во второй – 40 минут.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
