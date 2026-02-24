https://crimea.ria.ru/20260224/v-sevastopole-voditel-mopeda-sbezhal-s-mesta-avarii-1153455817.html
В Севастополе водитель мопеда сбежал с места аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель мопеда врезался в иномарку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.Авария произошла 19 февраля в 13:45 на улице Павла Дыбенко.Мопедист скрылся с места происшествия до прибытия инспекторов ДПС, подчеркнули правоохранители. Личность водителя мопеда, оставившего место дорожно-транспортного происшествия, устанавливается."Мопед Suzuki задержан правоохранителями и помещен на специализированную стоянку", – добавили в сообщении.По факту происшествия возбуждено административное производство по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко сообщил, что автозаправочным станциям в Крыму запретят продажу топлива подросткам, управляющим мопедами, питбайками и скутерами, с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом на брифинге в пресс-центре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель мопеда врезался в иномарку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла 19 февраля в 13:45 на улице Павла Дыбенко.
"Неустановленный водитель, управляя мопедом Suzuki, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Changan, под управлением 23-летнего водителя, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение и повреждение транспортных средств", – сказано в сообщении.
Мопедист скрылся с места происшествия до прибытия инспекторов ДПС, подчеркнули правоохранители. Личность водителя мопеда, оставившего место дорожно-транспортного происшествия, устанавливается.
"Мопед Suzuki задержан правоохранителями и помещен на специализированную стоянку", – добавили в сообщении.
По факту происшествия возбуждено административное производство по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Ранее начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко сообщил, что автозаправочным станциям в Крыму запретят продажу топлива подросткам
, управляющим мопедами, питбайками и скутерами, с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом на брифинге в пресс-центре.
